Vastu Dosh Upay: कमाई भरपूर पर जेब खाली? वास्तु की ये 5 गलतियां उड़ा रही हैं आपके घर की बरकत!

Vastu Shastra: समाज में अक्सर देखा जाता है कि कई लोग दिन-रात मेहनत करके अच्छी कमाई तो करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा टिकता नहीं है. घर में बेवजह के खर्चे, बीमारियां या मानसिक तनाव बना रहता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका एक मुख्य कारण वास्तु दोष हो सकता है. जब घर की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो धन आगमन के रास्ते बंद हो जाते हैं और नकारात्मकता पैर पसारने लगती है. कहते हैं कि जिस घर में वास्तु दोष होता है, वहां लाख कोशिशों के बावजूद भी सुख-समृद्धि और खुशहाली नहीं आ पाती. इतना ही नहीं, ऐसे घरों में धन पानी की तरह बह जाता है. ऐसे में वास्तु दोष से मुक्ति के लिए कुछ उपाय आपके काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं कि वास्तु की किन 5 गलतियों की वजह से घर में बरकत नहीं हो पाती और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए.

मुख्य द्वार पर लगाएं ये शुभ पौधे

कहा जाता है कि घर के मेन गेट से ही सकरात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. वास्तु नियम के मुताबिक, अगर घर के मेन गेट के एक ओर केले का पेड़ और दूसरी ओर तुलसी का पौधा लगाया जाए, तो वास्तु दोष दूर हो सकते हैं. यह उपाय न केवल घर में शांति लाता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में भी मदद करता है.

तिजोरी में रखें सिद्ध सिक्के

फिजूलखर्ची रोकने और संचय बढ़ाने के लिए तांबे के सिक्कों का उपाय रामबाण माना जाता है. किसी भी शुभ पर्व जैसे दिवाली, होली या शिवरात्रि या पूर्णिमा की रात रात तांबे के तीन सिक्कों का विधि-विधान से पूजन करें. इसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. यह छोटा सा बदलाव आपकी बरकत को कई गुना बढ़ा सकता है.

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घर में स्थापित करें स्फटिक का शिवलिंग

घर के मंदिर में स्फटिक का शिवलिंग रखना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है. स्फटिक को ऊर्जा का शुद्ध स्रोत माना जाता है, जो घर से नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है. ऐसे में रोजाना स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से न सिर्फ सुख-समृद्धि बढ़ती है, बल्कि घर का वातावरण भी पवित्र बना रहता है. ध्यान रहे कि घर का पूजा स्थल हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए, गंदगी दरिद्रता को आमंत्रण देती है.

शंख बजाने और दीपक जलाने का है खास महत्व

सकारात्मकता बनाए रखने के लिए रोज सुबह-शाम दीपक जलाना जरूरी है. इसके साथ ही, पूजा के समय शंख जरूर बजाएं. कहा जाता है कि शंख की आवाज से घर के कोनों में छिपी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.

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भूलकर भी न करें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां

झाड़ू का अपमान- झाड़ू को कभी पटक कर न रखें और न ही इसके ऊपर कोई भारी सामान रखें. हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना गया है. इसका अपमान करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है. है, इसका निरादर धन हानि कराता है।

टूटा-फूटा सामान- घर में टूटे बर्तन, दरार वाले आईने या खराब फर्नीचर रखना वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण है. यह चीजें प्रगति को रोकती हैं और धन खर्च बढ़ाती हैं.

देर तक सोना- सूर्योदय के बाद तक सोते रहना न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि यह सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है. बरकत के लिए सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालें.

बासी फूल: भगवान को अर्पित किए गए फूल या माला सूखने के बाद तुरंत हटा देने चाहिए. मंदिर में सूखे फूल रखना अशुभ माना जाता है और इससे मानसिक अशांति बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)