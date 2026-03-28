Vastu Dosh Upay: कपूर की सिर्फ 1 टिकिया से दूर होगा घर का वास्तु दोष, धन-दौलत में होगी दिन-रात वृद्धि

Vastu Dosh Upay: हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें कपूर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है. कहते हैं कि पूजा संपन्न होने के बाद कपूर से भगवान की आरती करने से हर मनोकामना पूरी होती है. वास्तु शास्त्र में भी कपूर से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताए गए गए हैं, जिसे करने से ना सिर्फ घर का वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली भी आती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कपूर की एक टिकिया बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर करने में सहायक होता है. इसके अलावा अगर कोई कर्ज के बोझ तले दबा है तो, उसके लिए कपूर का उपाय वरदान साबित हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए कपूर के उपाय कौन-कौन से हैं.

जॉब-बिजनेस में तरक्की के लिए

अगर कोई व्यक्ति जॉब-बिजनेस में परेशानी या आर्थिक कष्टों का सामना कर रहा है, तो उसके लिए कपूर का विशेष उपाय कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए जब किचन का सारा काम खत्म हो जाए तो एक कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं. इसके बाद उसे पूरे घर में दिखाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी-व्यापार में अपने आप तरक्की होने लगती है.

धन संकट को दूर करने के लिए

वास्तु शास्त्र के अनुसार, कोई व्यक्ति धन संकट से जूझ रहा है या कर्ज की समस्या है, तो ऐसे में उसे किचन में चांदी की एक कटोरी में कुछ कपूर और लौंग जलाना चाहिए. मान्यता है कि कपूर और लौंग के इस उपाय को रोजाना करने से बड़ा से बड़ा आर्थिक संकट दूर होता है. इसके अलावा कर्ज इत्यादि की समस्या से भी मुक्ति मिल जाती है. कहा जाता है कि कपूर के इस उपाय से बिगड़े हुए काम भी अपने आप बनने लगते हैं. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, रोजाना घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में कपूर जलाने से सुख-समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.

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कैसे दूर होगा घर का क्लेश?

कई घरों में परिवार के सदस्यों के बीच आपसी ताममेल की कमी रहती है, जिसकी वजह से आए दिन क्लेश होते रहते हैं. ऐसे में घर के क्लेश को दूर करने के लिए कपूर का यह उपाय आपके लिए मददगार साबित होगा. इसके लिए देसी घी और कपूर को भिगोंकर रोजाना जलाएं और इसे किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहां से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव दूर होता है और घर में खुशहाली बनी रहती है.

दांपत्य जीवन की कड़वाहट दूर करेगा कपूर

कई घरों में पति-पत्नी के बीच गहरा मनमुटाव देखा जाता है. ऐसे में अगर यह स्थिति अधिक गंभीर हो जाए तो ऐसे में रात के समय पति के तकिये के नीचे कपूर रख दें. ऐसा करने के बाद अगली सुबह बिना किसी को बताए उसे जला दें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है.

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कैसे दूर होगा घर का वास्तु दोष?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के वास्तु दोष को दूर करने में बेहद सहायक साबित होता है. वास्तु नियम के मुताबिक इसके लिए कमरे में कपूर की कुछ टिकिया रखें. इसके बाद जब वह टिकिया पूरी तरह गल जाए तो फिर उसकी जगह दूसरी टिकिया रख दें. कहा जाता है कि कपूर के इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)