Advertisement
trendingNow13007257
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: सावधान! अगर उधार ली ये 7 चीजें तो पीछे लग सकता है दूसरे का बुरा समय, वास्तु में साफ मना

Vastu Tips: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दूसरों से कुछ चीजें भूलकर भी नहीं उधार लेने चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य का बसेरा हो जाता है. आइए जानत हैं उन चीजों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: सावधान! अगर उधार ली ये 7 चीजें तो पीछे लग सकता है दूसरे का बुरा समय, वास्तु में साफ मना

Vastu Shastra: दैनिक जीवन में अक्सर लोग सुविधा या जरूरत के कारण एक-दूसरे से वस्तुएं उधार लेते या देते रहते हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र कुछ विशेष वस्तुओं के लेन-देन को अशुभ मानता है. माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं उधार देने या लेने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान, मनमुटाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूसरों से कुछ चीजें भूलकर भी उधार नहीं लेने चाहिए. आइए जानते हैं कि दूसरे की कौन सी 7 चीजें भूलकर भी उधार नहीं लेने चाहिए.  

कलाई की घड़ी न दें और न लें

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार कलाई घड़ी सौभाग्य और समय का प्रतीक मानी जाती है. इसे किसी को देना या किसी की घड़ी लेना अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं और तरक्की की गति धीमी पड़ सकती है. कई ज्योतिषियों के अनुसार घड़ी के लेन-देन से आपसी रिश्तों में भी मतभेद की संभावना रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रुमाल का आदान-प्रदान माना गया है अशुभ

रुमाल एक ऐसी वस्तु है जिसे वास्तु में कभी भी साझा न करने की सलाह दी गई है. किसी दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करना या अपना रुमाल किसी को देना रिश्तों में कड़वाहट और अनचाही परेशानियों को जन्म दे सकता है. इसे नकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: गलत दिशा में लगी सात घोड़े की पेंटिंग बन सकती है कलह का कारण, जानें सही दिशा और नियम

दूसरों की झाड़ू का उपयोग न करें

जो लोग किराए या दूसरे शहर में रहते हैं, वे अक्सर एक-दूसरे की झाड़ू लेकर घर साफ करते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बड़ी भूल माना गया है. झाड़ू घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए इसे साझा करने से घर की समृद्धि प्रभावित होती है. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आर्थिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है.

शाम के समय सफेद वस्तुएं देने से बचें

दूध, दही, चीनी या नमक जैसी सफेद वस्तुओं को खासकर शाम के समय घर से बाहर देना वास्तु में वर्जित बताया गया है. ऐसा करने से घर की शुभ ऊर्जा कमजोर होती है और धन संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इन विशेष नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अनचाही बाधाओं से बचाव होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

कांग्रेस को वोट कौन देगा? आपने कभी सोचा है... बिहार की हार पर राहुल गांधी के नाम खुल
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट कौन देगा? आपने कभी सोचा है... बिहार की हार पर राहुल गांधी के नाम खुल
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
Mehbooba Mufti
कश्मीर की समस्या लाल किले पर गूंजी, यहां कुछ भी ठीक नहीं... महबूबा का विवादित बयान
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
Pakistan
'ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, मौका मिला तो... आर्मी चीफ की पाकिस्तान को सीधी वॉर्निंग
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
तेजस्वी को कौन सी बात खटक रही थी? किसने चप्पल मारा... लालू परिवार के झगड़े की कहानी
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
Biryani
हैदराबादी बिरयानी के फैन हुए जापानी राजदूत, कहा- यह तो लत लग जाने वाली चीज है
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था