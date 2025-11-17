Vastu Tips: सावधान! अगर उधार ली ये 7 चीजें तो पीछे लग सकता है दूसरे का बुरा समय, वास्तु में साफ मना

Vastu Shastra: दैनिक जीवन में अक्सर लोग सुविधा या जरूरत के कारण एक-दूसरे से वस्तुएं उधार लेते या देते रहते हैं. हालांकि, वास्तु शास्त्र कुछ विशेष वस्तुओं के लेन-देन को अशुभ मानता है. माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं उधार देने या लेने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान, मनमुटाव और परेशानियां बढ़ सकती हैं. इसलिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, दूसरों से कुछ चीजें भूलकर भी उधार नहीं लेने चाहिए. आइए जानते हैं कि दूसरे की कौन सी 7 चीजें भूलकर भी उधार नहीं लेने चाहिए.

कलाई की घड़ी न दें और न लें

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार कलाई घड़ी सौभाग्य और समय का प्रतीक मानी जाती है. इसे किसी को देना या किसी की घड़ी लेना अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में रुकावटें बढ़ती हैं और तरक्की की गति धीमी पड़ सकती है. कई ज्योतिषियों के अनुसार घड़ी के लेन-देन से आपसी रिश्तों में भी मतभेद की संभावना रहती है.

रुमाल का आदान-प्रदान माना गया है अशुभ

रुमाल एक ऐसी वस्तु है जिसे वास्तु में कभी भी साझा न करने की सलाह दी गई है. किसी दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करना या अपना रुमाल किसी को देना रिश्तों में कड़वाहट और अनचाही परेशानियों को जन्म दे सकता है. इसे नकारात्मक ऊर्जा का वाहक भी माना जाता है.

दूसरों की झाड़ू का उपयोग न करें

जो लोग किराए या दूसरे शहर में रहते हैं, वे अक्सर एक-दूसरे की झाड़ू लेकर घर साफ करते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बड़ी भूल माना गया है. झाड़ू घर की लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए इसे साझा करने से घर की समृद्धि प्रभावित होती है. माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आर्थिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है.

शाम के समय सफेद वस्तुएं देने से बचें

दूध, दही, चीनी या नमक जैसी सफेद वस्तुओं को खासकर शाम के समय घर से बाहर देना वास्तु में वर्जित बताया गया है. ऐसा करने से घर की शुभ ऊर्जा कमजोर होती है और धन संबंधी समस्याएं बढ़ने की आशंका रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इन विशेष नियमों का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अनचाही बाधाओं से बचाव होता है.

