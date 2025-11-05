वास्तु शास्त्र में चांदी के मोर का बड़ा महत्व, सही दिशा में रखने से मिलेगी अपार संपन्नता

Chandi Mor Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु हमारे जीवन की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव डालती है. यह ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है, जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है. चांदी का मोर एक ऐसा शुभ प्रतीक माना गया है, जो घर में सकारात्मकता, सौभाग्य और समृद्धि का संचार करता है. कहते हैं कि घर में चांदी के मोर को उचित दिशा में रखने से न सिर्फ वास्तु दोष का निवारण होता है, बल्कि धन प्राप्ति के कई रास्ते भी खुलते हैं. इतना ही चांदी का मोर कारोबार में तरक्की के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना गया है. इसे व्यापारिक स्थल पर सही दिशा में रखने से बिजनेस में अपार धन प्राप्ति के योग बनते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, वास्तु के अनुसार घर में चांदी का मोर रखने के लाभ और सही स्थान के बारे में.

पूजा घर में चांदी का मोर रखने से आती है सुख-शांति

वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि आप अपने पूजा स्थल या घर के मंदिर में चांदी का मोर रखते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यह स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक बन जाता है. ऐसा माना जाता है कि पूजा घर में चांदी का मोर रखने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भाग्य को मजबूत बनाता है चांदी का मोर

कभी-कभी मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती, इसका एक कारण कमजोर भाग्य भी हो सकता है. वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप पूर्णिमा के दिन चांदी का मोर लेकर आएं और उसे अपनी तिजोरी या लॉकर में रखें, तो भाग्य प्रबल होता है और कार्यों में सफलता मिलती है.

व्यवसाय में वृद्धि का कारक है चांदी का मोर

अगर आपके बिजनेस में बार-बार रुकावटें या नुकसान हो रहा है, तो ऑफिस डेस्क या स्टडी टेबल पर चांदी का मोर रखना शुभ माना गया है. इससे कार्यस्थल की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यापार में प्रगति के नए अवसर खुलते हैं. आप चाहें तो बिजनेस फाइल्स रखने वाली जगह पर भी इसे रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

वैवाहिक जीवन में लाता है प्रेम और सामंजस्य

पति-पत्नी के बीच बार-बार होने वाले विवादों को दूर करने के लिए भी चांदी का मोर अत्यंत प्रभावी माना गया है. यह घर की नकारात्मकता को कम करता है और रिश्तों में सौहार्द बढ़ाता है. इसे बेडरूम के उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है.

धन संकट को दूर करता है चांदी का मोर

अगर घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या धन टिकता नहीं है, तो तिजोरी या धन रखने वाली अलमारी के ऊपर चांदी का मोर रखना लाभकारी होता है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)