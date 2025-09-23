Vastu Tips: डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वास्तु दोष बर्बाद कर देगा सबकुछ

Vastu Tips for Dining Table: हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व बताया गया है. घर का हर कोना वास्तु शास्त्र के अनुसार ऊर्जा का आदान-प्रदान करता है. ऐसा में अगर डाइनिंग टेबल गलत दिशा में रखा जाए या उस पर ऐसी वस्तुएं रखी जाएं जो नहीं रखनी चाहिए, तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. इसका असर परिवार के स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, करियर और दांपत्य जीवन पर भी नकारात्मक रूप से पड़ सकता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार कुछ चीजों को डाइनिंग टेबल पर रखने से मना करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि डाइनिंग टेबल पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

डाइनिंग टेबल किस दिशा में रखें?

परिवार में सामंजस्य और सुख-शांति बनाए रखने के लिए डाइनिंग टेबल को उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है. डाइनिंग टेबल को दीवार से सटाकर रखने से बचें। उसके चारों ओर पर्याप्त खाली स्थान होना चाहिए. भोजन करते समय किसी भी सदस्य का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए. टेबल हमेशा साफ-सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए तथा उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा न हो.

डाइनिंग टेबल पर क्या न रखें?

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, डाइनिंग टेबल पर दवाइयां नहीं रखनी चाहिए. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि डाइनिंग टेबल पर दवाइयां रखने से पूरे परिवार पर नकारात्मक असर पड़ता है और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही भोजन करने के बाद कटलरी (चम्मच, प्लेट आदि) टेबल पर ही छोड़ देना अशुभ माना जाता है. इतना ही नहीं, डाइनिंग टेबल पर जैसे चाकू, कैंची और कांटे जैसी नुकीली चीजें को टेबल से हटा देना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

