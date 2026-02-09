Vastu Tips: बेडरूम में अटैच बाथरूम है तो जरूर अपनाएं ये वास्तु टिप्स, वरना बढ़ सकता है कर्ज और बीमारियों का खतरा

Advertisement
Vastu Tips for Attached Bathroom: वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने से जुड़े वास्तु नियमों का जिक्र किया गया है. वास्तु नियम के मुताबिक, अगर किसी घर का बेडरूम, बाथरूम से अटैच है तो वहां वास्तु दोष उत्पन्न होगा. बेडरूम और बाथरूम से जुड़े ये वास्तु दोष सीधे तौर पर आर्थिक तरक्की और खुशहाली को प्रभावित करते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर आपके घर में भी ऐसा वास्तु दोष है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए. 

 

Feb 09, 2026, 09:03 PM IST
Attach Bathroom Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के प्रत्येक कोने और दिशाओं से जुड़े विशेष वास्तु नियम बताए गए हैं. घर बनवाते या खरीदते वक्त अगर वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाए तो सुख-समृद्धि में दिन-रात वृद्धि होने लगती है. कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि जगह के अभाव या अन्य वजहों से बेडरूम और बाथरूम अटैच रहता है. वास्तु शास्त्र में घर में मौजूद अटैच बाथरूम से जुड़े विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. जानकार बताते हैं कि अगर घर बनवाते वक्त इन नियमों और सावधानियों का ख्याल रखा जाता है, तो खुख-समृद्धि और तरक्की में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती. ऐसे में अगर आपके घर का भी बेडरूम और बाथरूम अटैच है, तो वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ नियमों का खास ख्याल रखना होगा. आइए जानते हैं कि अटैच बाथरूम से जुड़े कुछ विशेष वास्तु नियम और सावधानियां.

सफाई में छिपी है समृद्धि

अटैच बाथरूम की सबसे पहली शर्त है अत्यधिक साफ-सफाई. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर बेडरूम से सटा बाथरूम गंदा रहता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके सोने के स्थान को प्रभावित करती है. गंदा बाथरूम न सिर्फ आर्थिक तंगी लाता है, बल्कि अनिद्रा की समस्या पैदा करता है और पति-पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है.

नल से जुड़े खास वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम में टूट-फूट दरिद्रता की निशानी है. अगर बाथरूम का कोई नल टपकता है, तो यह माना जाता है कि घर का धन व्यर्थ के कामों में खर्च हो रहा है. बाथरूम में शैम्पू की खाली बोतलें, पुराने साबुन के टुकड़े या टूटी हुई टॉयलेट सीट न रखें. ये चीजें घर में नकारात्मकता का अंबार लगा देती हैं.

सोने की दिशा और बेड की स्थिति

अटैच बाथरूम वाले बेडरूम में सोते समय दिशा का चुनाव बहुत सोच-समझकर करना चाहिए. सोते समय आपके पैर बाथरूम की दीवार की तरफ नहीं होने चाहिए. इससे वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपका बेड उस दीवार से सटा हुआ न हो, जिसके पीछे बाथरूम हो. अगर जगह की कमी है, तो बाथरूम का दरवाजा हर समय बंद रखें.

रंगों का सही चुनाव

बाथरूम की दीवारों और टाइल्स का रंग आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है. अटैच बाथरूम के लिए हल्के रंगों (आसमानी, क्रीम, हल्का बैंगनी या सफेद) का इस्तेमाल करें. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, ये रंग शांति और स्वच्छता के प्रतीक हैं. इसके अलावा बाथरूम में डार्क कलर जैसे काला या भूरा कभी न लगवाएं. ये रंग राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं.

टॉयलेट ढक्कन से जुड़े नियम

यह एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आदत है. उपयोग के बाद हमेशा टॉयलेट सीट के लिड को बंद करके रखें. खुला हुआ कमोड घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और आर्थिक नुकसान का बड़ा कारण बनता है.

बाथरूम की नकारात्मकता दूर करने का उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है, तो एक कांच के कटोरे में खड़ा नमक (डेले वाला नमक) भरकर बाथरूम के एक कोने में रख दें. इस नमक को हर हफ्ते बदलते रहें. पुराने नमक को फ्लश कर दें और नया नमक भर दें. वास्तु नियम के मुताबिक, नमक वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर के वास्तु को संतुलित करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Vastu Tips

