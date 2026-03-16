Advertisement
trendingNow13142879
Hindi Newsधर्मVastu For Balcony: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

Vastu For Balcony: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

Vastu For Balcony: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बालकनी सुख-समृद्धि के लिए बेहद खास होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह स्थान है जहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. ऐसे में बालकनी से जुड़े वास्तु दोष घर की सुख-समृद्धि और आर्थिक तरक्की पर ग्रहण लगा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बालकनी से जुड़े खास वास्तु नियम कौन-कौन से हैं, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu For Balcony: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

Vastu for Best Balcony: घर की बालकनी को अक्सर लोग सिर्फ कपड़े सुखाने या ताजी हवा लेने की जगह मानते हैं. वास्तु शास्त्र में इसका महत्व कहीं अधिक है. एक व्यवस्थित और वास्तु-सम्मत बालकनी पूरे घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोल सकती है. चूंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से प्रवेश करती है, इसलिए बालकनी का रखरखाव सीधे तौर पर आपकी सुख-शांति को प्रभावित करता है. कहा जाता है कि घर की बालकनी में सुख-समृद्धि के राज छिपे होते हैं. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार बालकनी को वास्तु के हिसाब से रखने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बालकनी से जुड़े प्रमुख वास्तु दोष कौन-कौन से हैं और किस एक उपाय से बालकनी का वास्तु दोष दूर हो सकता है.

पूर्व दिशा की बालकनी

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जहां से प्राणवायु और स्वास्थ्यवर्धक किरणें घर में आती हैं. इस दिशा की बालकनी को हमेशा साफ-सुथरा रखें. यहां रद्दी, टूटा-फूटा सामान या कबाड़ बिल्कुल न जमा करें. पूरब  दिशा में भारी फर्नीचर या बड़े गमले रखने से बचें ताकि सूर्य की रोशनी बाधित न हो. वास्तु नियम के अनुसार, इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ और मंगलकारी है. ध्यान रहे कि यहां छोटे गमले या कम वजन के गमले ही रखें. अगर सूर्य को जल देते हैं, तो इस बालकनी के बीच के हिस्से का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ रहेगा.

उत्तर दिशा की बालकनी

उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए यहां की बालकनी आर्थिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, तो उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में बड़ी बालकनी बनाना वास्तु के अनुसार उत्तम है. यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. उत्तर को भी पूर्व दिशा की तरह ही खुला और साफ-सुथरा रखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम दिशा की बालकनी

पश्चिम दिशा से दोपहर के बाद की तीखी और क्षीण ऊर्जा प्रवेश करती है, जिसे वास्तु में बहुत शुभ नहीं माना जाता. दोपहर के बाद इस बालकनी को हल्के परदों से ढंक देना चाहिए ताकि घर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बना रहे. पश्चिम की बालकनी में आप बड़े आकार के और भारी गमले रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या आपके घर में भी रहती है धन की कमी? बस एक मुट्ठी चावल खोल देगा बंद किस्मत का ताला

दक्षिण दिशा की बालकनी

दक्षिण दिशा की बालकनी को वास्तु के अनुसार थोड़ा भारी और ढंका हुआ रखना बेहतर होता है. वास्तु नियम के मुताबिक, यहां ऊंची बढ़ने वाली बेलें या घने फूलों वाले सजावटी पौधे लगाएं. अगर यह घर का मुख्य हिस्सा है, तो बड़े पौधों का उपयोग करें ताकि एक नेचुरल फिल्टर बना रहे. ध्यान रहे कि घर का वह सामान जो कम इस्तेमाल होता है, उसे व्यवस्थित तरीके से इस दिशा की बालकनी के एक कोने में रखा जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
West Bengal Election 2026
ममता को हरा चुके अधिकारी फिर देंगे 'दीदी' को टक्कर, बंगाल में BJP की पहली सूची जारी
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
kerala election 2026
केरलम: BJP की पहली सूची जारी, 47 उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर समेत कई दिग्गज
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
West Bengal news
मुस्लिम वोटर्स या महिलाएं... पश्चिम बंगाल में कौन है ममता बनर्जी का सुरक्षा कवच?
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
Rajya Sabha Election 2026
Rajya Sabha Election: पोलिंग के बीच ओडिशा में बवाल, BJP-BJD विधायकों में हाथापाई
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
LPG Supply Situation
PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगी छूट, अभी देश में तेल का कितना भंडार? सरकार ने किया साफ
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
benjamin netanyahu
कैफे वाला वीडियो असली या नकली? भारत में इजरायल ने नेतन्याहू की खत्म की सारी अटकलें
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
Parliament House
संसद के गेट पर अचानक बजा सायरन, CISF हुई अलर्ट; बाद में पता चली ये वजह
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में CM ममता के करीबी माने जाने वाले चीफ सेक्रेटरी-डीजीपी सभी टॉप अफसर हटाए गए?
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
West Bengal Election 2026
बंगाल में ओपिनियन पोल ने बढ़ाई BJP की टेंशन, ममता को चुनाव जिताएगा 'कैप्सूल-7'?
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज
Strait of Hormuz
ईरान ने भारतीय टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की क्यों दी इजाजत? जयशंकर ने खोला राज