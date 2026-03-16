Vastu For Balcony: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

Vastu For Balcony: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बालकनी सुख-समृद्धि के लिए बेहद खास होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह स्थान है जहां सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. ऐसे में बालकनी से जुड़े वास्तु दोष घर की सुख-समृद्धि और आर्थिक तरक्की पर ग्रहण लगा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बालकनी से जुड़े खास वास्तु नियम कौन-कौन से हैं, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
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Vastu for Best Balcony: घर की बालकनी को अक्सर लोग सिर्फ कपड़े सुखाने या ताजी हवा लेने की जगह मानते हैं. वास्तु शास्त्र में इसका महत्व कहीं अधिक है. एक व्यवस्थित और वास्तु-सम्मत बालकनी पूरे घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा के द्वार खोल सकती है. चूंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से प्रवेश करती है, इसलिए बालकनी का रखरखाव सीधे तौर पर आपकी सुख-शांति को प्रभावित करता है. कहा जाता है कि घर की बालकनी में सुख-समृद्धि के राज छिपे होते हैं. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार बालकनी को वास्तु के हिसाब से रखने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बालकनी से जुड़े प्रमुख वास्तु दोष कौन-कौन से हैं और किस एक उपाय से बालकनी का वास्तु दोष दूर हो सकता है.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जहां से प्राणवायु और स्वास्थ्यवर्धक किरणें घर में आती हैं. इस दिशा की बालकनी को हमेशा साफ-सुथरा रखें. यहां रद्दी, टूटा-फूटा सामान या कबाड़ बिल्कुल न जमा करें. पूरब दिशा में भारी फर्नीचर या बड़े गमले रखने से बचें ताकि सूर्य की रोशनी बाधित न हो. वास्तु नियम के अनुसार, इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ और मंगलकारी है. ध्यान रहे कि यहां छोटे गमले या कम वजन के गमले ही रखें. अगर सूर्य को जल देते हैं, तो इस बालकनी के बीच के हिस्से का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ रहेगा.
उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए यहां की बालकनी आर्थिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आप नया घर बनवा रहे हैं, तो उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में बड़ी बालकनी बनाना वास्तु के अनुसार उत्तम है. यह घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. उत्तर को भी पूर्व दिशा की तरह ही खुला और साफ-सुथरा रखना चाहिए.
पश्चिम दिशा से दोपहर के बाद की तीखी और क्षीण ऊर्जा प्रवेश करती है, जिसे वास्तु में बहुत शुभ नहीं माना जाता. दोपहर के बाद इस बालकनी को हल्के परदों से ढंक देना चाहिए ताकि घर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बना रहे. पश्चिम की बालकनी में आप बड़े आकार के और भारी गमले रख सकते हैं.
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दक्षिण दिशा की बालकनी को वास्तु के अनुसार थोड़ा भारी और ढंका हुआ रखना बेहतर होता है. वास्तु नियम के मुताबिक, यहां ऊंची बढ़ने वाली बेलें या घने फूलों वाले सजावटी पौधे लगाएं. अगर यह घर का मुख्य हिस्सा है, तो बड़े पौधों का उपयोग करें ताकि एक नेचुरल फिल्टर बना रहे. ध्यान रहे कि घर का वह सामान जो कम इस्तेमाल होता है, उसे व्यवस्थित तरीके से इस दिशा की बालकनी के एक कोने में रखा जा सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)