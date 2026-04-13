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Vastu Tips: लाइफ पार्टनर से रोज होता है कलह-क्लेश? बेडरूम से निकाल फेंके 5 अशुभ चीजें

Vastu Tips for Happy Married Life: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जिस परिवार में पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहता है, वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का भी वास होता है. वहीं, जिस परिवार में पति-पत्नी के बीच रोज लड़ाई-झगड़े होते हैं, वहां दरिद्रता पैर पसारने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक बेडरूम से किन 5 अशुभ चीजों को हटा देने से समृद्धि और खुशहाली आएगी.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 13, 2026, 07:00 PM IST
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Vastu Tips: लाइफ पार्टनर से रोज होता है कलह-क्लेश? बेडरूम से निकाल फेंके 5 अशुभ चीजें

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे घर की ऊर्जा का मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बेडरूम होता है, जहां हम दिन भर की थकान मिटाते हैं और अपनों के साथ समय बिताते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेडरूम में रखी कुछ चीजें आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और कड़वाहट घोल सकती हैं? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी ना किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच रोज लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं. लेकिन, लोग यह नहीं समझ पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, इसका मुख्य कारण बेडरूम का वास्तु दोष हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बेडरूम से किन 5 अशुभ चीजों को हटा देने से दांपत्य जीवन में पति-पत्नी से बीच मधुर संबंध फिर से स्थापित होगा.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स

आज के डिजिटल युग में मोबाइल, लैपटॉप और टीवी बेडरूम का हिस्सा बन गए हैं. वास्तु नियम के अनुसार, बेडरूम में अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है. ये उपकरण मानसिक अशांति पैदा करते हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच संवाद कम और विवाद ज्यादा होने लगता है. इतना ही नहीं, नींद में खलल और चिड़चिड़ापन भी इसी का परिणाम है.

जूठे बर्तन 

वास्तु का एक अहम नियम है कि बेडरूम में भोजन करने से बचना चाहिए. कई लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं और जूठे बर्तन रात भर कमरे में ही छोड़ देते हैं. यह आदत न सिर्फ बीमारियों को न्योता देती है, बल्कि घर में दरिद्रता और मानसिक तनाव भी बढ़ाती है. जूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे आपसी प्रेम कम होने लगता है.

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बेडरूम में भगवान की मूर्ति 

अक्सर जगह की कमी के कारण लोग बेडरूम के किसी कोने में पूजा स्थल बना लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे पूरी तरह वर्जित माना गया है. बेडरूम एक निजी और आराम करने की जगह है, जबकि मंदिर की ऊर्जा सात्विक और जागृत होती है. बेडरूम में मंदिर होने से व्यक्ति मानसिक रूप से कभी शांत महसूस नहीं कर पाता और हमेशा एक अनजाना मानसिक दबाव बना रहता है. पूजा के लिए घर का ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) सबसे उत्तम है.

यह भी पढ़ें: घर की इस दिशा में रखना चाहिए पानी, नहीं होती है धन की कमी, जान लीजिए जल से जुड़े वास्तु टिप्स

गलत दिशा में लगा आईना

बेडरूम में आईना होना आपसी रिश्तों के लिए सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है. अगर सोते समय आईने में आपका प्रतिबिंब (Reflection) दिखता है, तो यह पति-पत्नी के बीच तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या बेवजह के झगड़ों का संकेत देता है. अगर आईना हटाना संभव न हो, तो रात को सोते समय उसे किसी कपड़े से ढक दें ताकि बेड की परछाई उसमें न दिखे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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