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Hindi Newsधर्मVastu Tips: घर में पोछा लगाते समय न करें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां, वरना रूठ सकती हैं लक्ष्मी!

Vastu Tips: घर में पोछा लगाते समय न करें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां, वरना रूठ सकती हैं लक्ष्मी!

Vastu Tips for Cleaning: हिंदू धर्म में साफ-सफाई को धन की देवी मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है. मान्यता है कि जिस घर में साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है, वहां मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं. अक्सर लोग घर में पोछा लगाते वक्त बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली की कमी होने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में पोछा लगाते वक्त वास्तु के किन नियमों का खास ख्याल रखना जरूरी है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:25 PM IST
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Vastu Tips: घर में पोछा लगाते समय न करें वास्तु से जुड़ी ये गलतियां, वरना रूठ सकती हैं लक्ष्मी!

Vastu Tips: हम सभी अपने घर को स्वच्छ रखने के लिए रोजाना साफ-सफाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफाई का सीधा संबंध हमारे भाग्य और मानसिक शांति से भी है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की गंदगी केवल धूल-मिट्टी नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है. सही तरीके और सही समय पर लगाया गया पोछा न सिर्फ फर्श को चमकाता है, बल्कि घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार घर में पोछा लगाते वक्त वास्तु के खास नियमों का पालन करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में पोछा लगाते वक्त वास्तु से जुड़ी किन गलतियों को करने से बचना चाहिए. 

पोछा लगाने का सही तरीका और दिशा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पोछा लगाने की शुरुआत हमेशा मुख्य द्वार से करनी चाहिए. इसके बाद ही घर के अन्य कमरों और कोनों की सफाई करें. एक जरूरी बात यह है कि पोछा हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हुए लगाना चाहिए. सफाई की समाप्ति भी मुख्य द्वार के पास ही करनी चाहिए, ताकि घर की सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाए और सकारात्मकता का प्रवेश हो.

सफाई के लिए ये है शुभ मुहूर्त

ज्यादातर लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिन में कभी भी पोछा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु इसे सही नहीं मानता. फर्श साफ करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त (सूर्योदय से पूर्व, सुबह 4:00 से 5:30 बजे के बीच) माना गया है. इस समय की गई सफाई घर में दैवीय शक्तियों के प्रभाव को बढ़ाती है. अगर इस ऐसा करना संभव ना हो, तो सूर्योदय के तुरंत बाद सफाई कर लेना अच्छा माना गया है.

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नकारात्मकता दूर करने का अचूक उपाय

अगर आपको लगता है कि घर में तनाव का माहौल रहता है या तरक्की रुकी हुई है, तो पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी सेंधा नमक या थोड़ा सा नींबू का रस जरूर मिलाएं. नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है. इस उपाय से न सिर्फ घर के कीटाणु खत्म होते हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल भी बढ़ता है.

यह भी पढ़ें: घर की छत पर इस दिशा में रखें पानी की टंकी, खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि

भूलकर भी इस समय न लगाएं पोछा

वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार, दोपहर के समय या सूर्यास्त के बाद घर में पोछा लगाना वर्जित है. मान्यता है कि दोपहर के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती हैं और उस समय की गई सफाई आर्थिक तंगी या गृह-क्लेश का कारण बन सकती है. इसके अलावा, घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ-सुथरा रखें, क्योंकि यहीं से मां लक्ष्मी का आगमन होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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