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Kitchen Vastu: ये है फलों और सब्जियों को रखने के लिए सही स्थान और दिशा, बदल देगी आपके घर की तकदीर

Vastu Tips for Fruits and Vegetables: वास्तु शास्त्र में हर चीज को रखने के लिए खास दिशा का जिक्र किया गया है. कहा जाता है कि किचन में रखी गईं फल और सब्जियां अगर सही दिशा में नहीं है, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. आइए, वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि किचन में फल और सब्जियों को रखने के लिए सही दिशा और स्थान क्या है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 24, 2026, 03:08 PM IST
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Kitchen Vastu: ये है फलों और सब्जियों को रखने के लिए सही स्थान और दिशा, बदल देगी आपके घर की तकदीर

Vastu Shastra: माना जाता है कि अगर घर की बनावट और सजावट वास्तु शास्त्र के नियम के अनुकूल है तो वहां रहने वालों की तरक्की में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती. वहीं, अगर घर का वास्तु गड़बड़ हो जाए तो वहां रहने वालों के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है. अक्सर ऐसा देखा जाता है लोग वास्तु के हिसाब से घर तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ नियमों की अनदेखी कर देते हैं. इसके परिणामस्वरूप घर के सदस्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह की परेशानयों का सामना करते हैं. वास्तु शास्त्र में किचन को लेकर कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, जिसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किचन में फल और सब्जियों को किस दिशा में रखना चाहिए और इन्हें रखने के लिए सही स्थान क्या हो सकता है.

किचन में किस जगह पर ना रखें फल और सब्जियां

वास्तु शास्त्र की मानें तो किचन का वास्तु सीधे तौर पर सेहत और तरक्की को प्रभावित करता है. कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर लाते हैं और उसे फर्श पर ही रख देते हैं. वास्तु शास्त्र में इसे दोषपूर्ण माना गया है. वास्तु नियम के मुताबिक, फल और सब्जियों को घर लाने के बाद उसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, डाइनिंग टेबल पर फल और सब्जियों को सजाकर रखने से संपन्नता आती है. 

फल और सब्जियों के लाने में याद रखें ये बात

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, बाजार से फल और सब्जियों को लाने के लिए मजबूत थैले का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि घर पर पाते ही सब्जियों का थैला फट जाना बेहद अशुभ माना जाता है. ऐसा होने से घर में कलह और अशांति बढ़ती है. इसलिए इस मामले में बेहद सावधान रहना चाहिए.

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किचन में क्या ना रखें

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन से घर के सदस्यों की सेहत जुड़ी होती है. ऐसे में भूलकर भी किचन में दवाइयां ना रखें. अगर ऐसा होता है, तो घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है. साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है.

यह भी पढ़ें: किधर खुलता है आपके घर का मुख्य द्वार? जानें किस दिशा से आती है सुख-समृद्धि और कहां से संकट

किचन में क्या ना लाएं

वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार, किचन में मां अन्नपूर्णा का वास होता है. ऐसे में किचन में कभी चप्पल या जूते लाने की भूल ना करें. ऐसा करने पर मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा करना मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है.

किचन में ना रखें पूजा-घर

वास्तु शास्त्र की मानें तो किचन में पूजा घर नहीं बनवाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि किचन में मौजूद खाद्य पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो कि पूजा घर की सकात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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