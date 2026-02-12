Vastu Tips: घर में लगाएं उड़ते हुए पक्षियों की ये तस्वीर, जॉब-बिजनेस की हर बाधा होगी दूर

Vastu Tips for Lucky Picture: वास्तु शास्त्र में तस्वीरों को लेकर भी खास वास्तु नियम बताए गए हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर में सही दिशा में लगी खास तस्वीर किस्मत पलट सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किस पक्षी की तस्वीर लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
Vastu Shastra: जब भी हम अपने घर को सजाने का विचार करते हैं, तो सुंदरता के साथ-साथ वास्तु शास्त्र का ख्याल मन में जरूर आता है. हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है. मान्यता है कि सही वास्तु घर में खुशहाली लाता है, जबकि वास्तु दोष तनाव और आर्थिक तंगी का कारण बन सकते हैं. यही वजह है कि वास्तु के शास्त्र घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए खास वास्तु उपाय बताते हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर को वास्तु के अनुरूप सजाने के लिए पक्षियों की तस्वीरें और मूर्तियां बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन किन पक्षियों की तस्वीर लगाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है.
फीनिक्स पक्षी की तस्वीर
वास्तु के अनुसार, पक्षियों का संबंध उन्नति और शुभता से होता है. अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो फीनिक्स पक्षी की तस्वीर लगाना लाभकारी हो सकता है. हालांकि फीनिक्स एक काल्पनिक पक्षी है, लेकिन इसकी उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. इसे घर में लगाने से सफलता के द्वार खुलते हैं और व्यक्ति के यश में वृद्धि होती है. अगर घर में असली पक्षी पालना संभव न हो, तो फीनिक्स की मूर्ति या पेंटिंग लगाना एक अच्छा विकल्प है.
लव बर्ड्स की तस्वीर
दांपत्य जीवन में प्रेम और घर में शांति बनाए रखने के लिए लव बर्ड्स को वास्तु में बहुत शुभ माना गया है. इनका सीधा संबंध ग्रहों के सेनापति और प्रेम के देवता शुक्र ग्रह से है. लव बर्ड्स की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है. इस तस्वीर को शुक्रवार के दिन घर में स्थापित करने से सुख-समृद्धि के विशेष योग बनते हैं.
तोते की तस्वीर
वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही तोते को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. इसका हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो बुद्धि और व्यापार का कारक है. ऐसे में तोते की तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगाना लाभदायक हो सकता है. इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है.
कौए की तस्वीर
अक्सर लोग कौए को अपशकुन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसकी आवाज अलग-अलग दिशाओं से शुभ संकेत भी देती है. अगर कौआ उत्तर दिशा में बोले, तो यह लक्ष्मी आगमन (धन लाभ) का संकेत है. इसके अलावा पश्चिम दिशा से आवाज आने का अर्थ है कि आपके घर जल्द ही मेहमान आने वाले हैं. जबकि, पूर्व में कौए का दिखना किसी शुभ समाचार मिलने की संभावना को दर्शाता है. वहीं, दक्षिण दिशा में कौए का बोलना अशुभ समाचार का संकेत माना जाता है.
