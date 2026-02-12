Advertisement
trendingNow13107053
Hindi Newsधर्मVastu Tips: घर में लगाएं उड़ते हुए पक्षियों की ये तस्वीर, जॉब-बिजनेस की हर बाधा होगी दूर

Vastu Tips: घर में लगाएं उड़ते हुए पक्षियों की ये तस्वीर, जॉब-बिजनेस की हर बाधा होगी दूर

Vastu Tips for Lucky Picture: वास्तु शास्त्र में तस्वीरों को लेकर भी खास वास्तु नियम बताए गए हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर में सही दिशा में लगी खास तस्वीर किस्मत पलट सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किस पक्षी की तस्वीर लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: घर में लगाएं उड़ते हुए पक्षियों की ये तस्वीर, जॉब-बिजनेस की हर बाधा होगी दूर

Vastu Shastra: जब भी हम अपने घर को सजाने का विचार करते हैं, तो सुंदरता के साथ-साथ वास्तु शास्त्र का ख्याल मन में जरूर आता है. हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है. मान्यता है कि सही वास्तु घर में खुशहाली लाता है, जबकि वास्तु दोष तनाव और आर्थिक तंगी का कारण बन सकते हैं. यही वजह है कि वास्तु के शास्त्र घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए खास वास्तु उपाय बताते हैं. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर को वास्तु के अनुरूप सजाने के लिए पक्षियों की तस्वीरें और मूर्तियां बेहद प्रभावशाली मानी जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन किन पक्षियों की तस्वीर लगाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. 

फीनिक्स पक्षी की तस्वीर

वास्तु के अनुसार, पक्षियों का संबंध उन्नति और शुभता से होता है. अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो फीनिक्स पक्षी की तस्वीर लगाना लाभकारी हो सकता है. हालांकि फीनिक्स एक काल्पनिक पक्षी है, लेकिन इसकी उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. इसे घर में लगाने से सफलता के द्वार खुलते हैं और व्यक्ति के यश में वृद्धि होती है. अगर घर में असली पक्षी पालना संभव न हो, तो फीनिक्स की मूर्ति या पेंटिंग लगाना एक अच्छा विकल्प है.

Add Zee News as a Preferred Source

लव बर्ड्स की तस्वीर

दांपत्य जीवन में प्रेम और घर में शांति बनाए रखने के लिए लव बर्ड्स को वास्तु में बहुत शुभ माना गया है. इनका सीधा संबंध ग्रहों के सेनापति और प्रेम के देवता शुक्र ग्रह से है. लव बर्ड्स की तस्वीर उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है. इस तस्वीर को शुक्रवार के दिन घर में स्थापित करने से सुख-समृद्धि के विशेष योग बनते हैं.

तोते की तस्वीर

वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही तोते को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. इसका हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो बुद्धि और व्यापार का कारक है. ऐसे में तोते की तस्वीर घर की पूर्व दिशा में लगाना लाभदायक हो सकता है. इससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है.

यह भी पढ़ें: बेडरूम में अटैच बाथरूम है तो जरूर अपनाएं ये वास्तु टिप्स, वरना बढ़ सकता है कर्ज और बीमारियों का खतरा

कौए की तस्वीर

अक्सर लोग कौए को अपशकुन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसकी आवाज अलग-अलग दिशाओं से शुभ संकेत भी देती है. अगर कौआ उत्तर दिशा में बोले, तो यह लक्ष्मी आगमन (धन लाभ) का संकेत है. इसके अलावा पश्चिम  दिशा से आवाज आने का अर्थ है कि आपके घर जल्द ही मेहमान आने वाले हैं. जबकि, पूर्व में कौए का दिखना किसी शुभ समाचार मिलने की संभावना को दर्शाता है. वहीं, दक्षिण दिशा में कौए का बोलना अशुभ समाचार का संकेत माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
DK Shivakumar
कुर्सी की खींचतान के बीच दिल्ली पहुंचे शिवकुमार, 'तीसरे मोर्चे' की बैठक के बाद हलचल
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर