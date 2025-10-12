Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना गले पड़ जाएगी कंगाली

Vastu Tips for Stairs: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और वस्तु का विशेष महत्व बताया गया है. घर के भीतर बनी सीढ़ियां (Stairs) केवल ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि यह घर की ऊर्जा और तरक्की पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं. विशेष रूप से सीढ़ियों के नीचे क्या रखा है, यह घर के वास्तु संतुलन को प्रभावित करता है. अगर वहां गलत चीजें रख दी जाएं, तो परिवार को आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित ना हो सके.

पानी से जुड़ी वस्तुएं या टंकी

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, सीढ़ियों के नीचे पानी से जुड़ी वस्तुएं जैसे बाल्टी, बाथरूम, वॉटर टैंक या फिल्टर नहीं रखना चाहिए. पानी का संबंध चंद्र तत्व से होता है, जबकि सीढ़ियां अग्नि तत्व से जुड़ी होती हैं. इन दोनों का मेल वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे मानसिक तनाव और धन हानि के योग बन सकते हैं.

गैस, चूल्हा या रसोई से संबंधित चीजें

वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट बताते हैं कि सीढ़ियों के नीचे रसोई बनाना या गैस सिलेंडर रखना अशुभ है. इससे घर में अनावश्यक वाद-विवाद और क्रोध बढ़ता है. यह अग्नि तत्व का असंतुलन भी उत्पन्न करता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

पूजा घर या मंदिर

कई लोग जगह की कमी के कारण सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष बताया गया है. पूजा स्थल हमेशा स्वच्छ, प्रकाशमान और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए. सीढ़ियों के नीचे अंधेरा और बंद वातावरण होता है, जो देवस्थान के लिए अनुपयुक्त है. इससे पूजा का फल नहीं मिलता और सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है.

शौचालय या बाथरूम

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनवाना बेहद अपशकुन माना गया है. यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और करियर पर भी विपरीत असर डाल सकता है. वास्तु के अनुसार यह स्थान हमेशा सूखा और स्वच्छ रहना चाहिए.

कबाड़ या भारी सामान

सीढ़ियों के नीचे पुराना कबाड़, टूटे फर्नीचर, या जूते-चप्पल जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए. इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और जीवन में रुकावटें आने लगती हैं. वास्तु कहता है कि घर में कबाड़ जमा होने से धन का प्रवाह रुक जाता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है.

सोने या बैठने की जगह

कभी भी सीढ़ियों के नीचे बैठने या सोने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए. यह स्थान निरंतर गति (ऊपर-नीचे आने-जाने) के कारण अशांत ऊर्जा से भरा रहता है. यहां सोने से व्यक्ति को तनाव, अनिद्रा और मानसिक थकान की समस्या हो सकती है.

