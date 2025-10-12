Advertisement
trendingNow12958703
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना गले पड़ जाएगी कंगाली

Vastu Tips for Stairs: वास्तु नियम के मुताबिक, सीढ़ियों के नीचे हमेशा खाली स्थान या सजावटी वस्तुएं जैसे पौधे, शोपीस या किताबों की छोटी अलमारी रखी जा सकती हैं. ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 12, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: सीढ़ियों के नीचे भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वरना गले पड़ जाएगी कंगाली

Vastu Tips for Stairs: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा और वस्तु का विशेष महत्व बताया गया है. घर के भीतर बनी सीढ़ियां (Stairs) केवल ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि यह घर की ऊर्जा और तरक्की पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं. विशेष रूप से सीढ़ियों के नीचे क्या रखा है, यह घर के वास्तु संतुलन को प्रभावित करता है. अगर वहां गलत चीजें रख दी जाएं, तो परिवार को आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित ना हो सके.

पानी से जुड़ी वस्तुएं या टंकी

वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, सीढ़ियों के नीचे पानी से जुड़ी वस्तुएं जैसे बाल्टी, बाथरूम, वॉटर टैंक या फिल्टर नहीं रखना चाहिए. पानी का संबंध चंद्र तत्व से होता है, जबकि सीढ़ियां अग्नि तत्व से जुड़ी होती हैं. इन दोनों का मेल वास्तु दोष पैदा करता है, जिससे मानसिक तनाव और धन हानि के योग बन सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

गैस, चूल्हा या रसोई से संबंधित चीजें

वास्तु शास्त्र के एक्सपर्ट बताते हैं कि सीढ़ियों के नीचे रसोई बनाना या गैस सिलेंडर रखना अशुभ है. इससे घर में अनावश्यक वाद-विवाद और क्रोध बढ़ता है. यह अग्नि तत्व का असंतुलन भी उत्पन्न करता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

पूजा घर या मंदिर

कई लोग जगह की कमी के कारण सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष बताया गया है. पूजा स्थल हमेशा स्वच्छ, प्रकाशमान और ऊंचे स्थान पर होना चाहिए. सीढ़ियों के नीचे अंधेरा और बंद वातावरण होता है, जो देवस्थान के लिए अनुपयुक्त है. इससे पूजा का फल नहीं मिलता और सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है.

शौचालय या बाथरूम

सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनवाना बेहद अपशकुन माना गया है. यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है बल्कि घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और करियर पर भी विपरीत असर डाल सकता है. वास्तु के अनुसार यह स्थान हमेशा सूखा और स्वच्छ रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: किचन में लगा दें ये तस्वीर, घर में होगा सौभाग्य का आगमन, खूब बढ़ेगी धन-दौलत

कबाड़ या भारी सामान

सीढ़ियों के नीचे पुराना कबाड़, टूटे फर्नीचर, या जूते-चप्पल जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए. इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और जीवन में रुकावटें आने लगती हैं. वास्तु कहता है कि घर में कबाड़ जमा होने से धन का प्रवाह रुक जाता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है.

सोने या बैठने की जगह

कभी भी सीढ़ियों के नीचे बैठने या सोने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए. यह स्थान निरंतर गति (ऊपर-नीचे आने-जाने) के कारण अशांत ऊर्जा से भरा रहता है. यहां सोने से व्यक्ति को तनाव, अनिद्रा और मानसिक थकान की समस्या हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
india taliban news
'हमने महिला शिक्षा को हराम नहीं कहा बल्कि...', गर्ल्स एजुकेशन पर बदल गया तालिबान!
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
India First Billionaire
सोने से भरी ट्रक, करोड़ों का हीरा और...ये शख्स था आजाद भारत का पहला अरबपति
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
mamta banarjee
'रात में लड़कियों को कॉलेज से बाहर जाने नहीं देना चाहिए', गैंगरेप पर बोलीं ममता
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता