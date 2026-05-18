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Hindi Newsधर्मVastu Shastra: घर में इन 5 जगहों पर भूलकर भी ना रखें मोरपंख, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

Vastu Shastra: घर में इन 5 जगहों पर भूलकर भी ना रखें मोरपंख, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

Vastu Tips for Mor Pankh: सनातन धर्म में मोर पंख को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. वास्तु शास्त्र में इससे जुड़े खास नियमों का उल्लेख किया गया है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि घर की किन 5 जगहों पर मोर पंख नहीं रखना चाहिए और ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 18, 2026, 03:19 PM IST
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Vastu Shastra: घर में इन 5 जगहों पर भूलकर भी ना रखें मोरपंख, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

Vastu Shastra: फेंगशुई और भारतीय वास्तु शास्त्र में मोर पंख को विशेष महत्व दिया गया है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में सही दिशा में उचित स्थान पर रखा हुआ मोर पंख कई प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है. यही वजह है कि अधिकांश घरों में लोग मोर पंख रखते हैं. लेकिन, मोर पंख को रखने अगर वास्तु शास्त्र के नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार घर में सही दिशा में मोर पंख रखने की सलाह देते हैं. वास्तु नियम के मुताबिक, घर में कुछ जगहों पर भूलकर भी मोर पंख नहीं रखना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा वास्तु दोष बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन 5 जगहों पर मोर पंख को नहीं रखना चाहिए. 

​उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर-पूर्व दिशा को अत्यंत संवेदनशील और पवित्र माना जाता है. अगर आप इस दिशा में मोर पंख रखते हैं, तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा सकता है. इस दिशा में मोर पंख होने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और बेवजह के खर्चों में वृद्धि होती है. मोर पंख के लिए उत्तर दिशा को श्रेष्ठ माना गया है.

पर्स में मोर पंख रखना पड़ सकता है भारी

कई लोग बरकत के लिए अपने पर्स या वॉलेट में मोर पंख रख लेते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से अनुचित है. मोर पंख को स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है. पर्स के अंदर मोर पंख को दबाकर रखने से धन की हानि होती है. इससे संचित धन खर्च होने लगता है या बटुआ खोने का डर बना रहता है. पंखों को कभी भी बंद या जकड़कर नहीं रखना चाहिए.

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तिजोरी या लॉकर के भीतर न रखें

आमतौर पर लोग अपनी कीमती वस्तुओं और गहनों की सुरक्षा के लिए तिजोरी में शुभ चीजें रखते हैं, लेकिन मोर पंख को लॉकर के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए. तिजोरी के भीतर मोर पंख रखने से अशुभ योग निर्मित होते हैं, जो कर्ज की स्थिति पैदा कर सकते हैं. यह आपकी आर्थिक उन्नति में बाधक बन सकता है.

किचन में रखने की भूल न करें

रसोई वह स्थान है जहां अन्नपूर्णा का वास होता है, लेकिन यहां मोर पंख रखना वर्जित है. किचन में खाना बनाते समय उठने वाला धुआं और तेल के कण मोर पंख पर चिपक जाते हैं, जिसे मोर पंख का अपमान माना जाता है. गंदा या तेलयुक्त मोर पंख घर में सकारात्मकता के बजाय दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. 

यह भी पढ़ें: पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा! घर के मटके के पास रख दें ये छोटी-सी चीज

पूजा घर में रखने से बचें

घर के पूजा स्थल या मंदिर के अंदर इसे सजाकर रखना वास्तु सम्मत नहीं माना जाता. मंदिरों में मोर पंख का उपयोग सिर्फ भगवान को हवा करने या झाड़ने के लिए एक यंत्र के रूप में किया जाता है. घर के छोटे मंदिर में इसे स्थापित करने से इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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