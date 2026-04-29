Vastu Tips: घर के इस कोने में लगाएं पंचमुखी हनुमान की तस्वीर, खिंची चली आएगी सुख-समृद्धि और रुके हुए काम होंगे पूरे!

Panchamukhi Hanuman Photo Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. लेकिन, घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से पहले उससे संबंधित वास्तु नियम को जान लेना हर किसी के लिए जरूरी है.
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Panchamukhi Hanuman Photo Benefits: सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग अपने घर में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ उनकी तस्वीर भी लगाते हैं. कई हनुमान भक्त अपने घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर भी लगाते हैं. वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है. मगर, कई लोग घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाते वक्त अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर देखने को मिलता है. वास्तु शास्त्र में घर में देवी-देवताओं की तस्वीर लगाने के लिए उचित दिशा का जिक्र किया गया है, जिसका ध्यान रखना हर हनुमान भक्त के लिए जरूरी हो जाता है. अगर, आप भी घर में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो, इसके लिए खास वास्तु नियम जान लीजिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर के लिए दक्षिण दिशा को सबसे उत्तम माना गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण को यमराज और नकारात्मक ऊर्जाओं की दिशा माना जाता है. इस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से वे बुराइयों को घर में प्रवेश करने से रोकते हैं. इसके साथ ही दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय और मानसिक डर दूर होता है. ऐसे में आप इस तस्वीर को घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में लगा सकते हैं.
वास्तु नियम के मुताबिक, कभी भी हनुमान जी की तस्वीर को बेडरूम या बाथरूम के पास न लगाएं. इसे धार्मिक और वास्तु के नजरिए ये अच्छा नहीं माना गया है. ध्यान रहे कि जिस स्थान पर हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगी हो, वहां नियमित सफाई होनी चाहिए. कूड़ेदान या कबाड़ के पास फोटो लगाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है. इसके अलावा तस्वीर लेते समय यह ध्यान रखें कि हनुमान जी के पांचों मुख (वानर, नरसिंह, वराह, गरुड़ और हयग्रीव) पूरी तरह स्पष्ट और सौम्य दिखाई दे रहे हों.
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वास्तु शास्त्र के अनुसार, पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की तंत्र-बाधा या बुरी नजर का प्रभाव खत्म हो जाता है. कहा जाता है कि जो लोग तनाव में रहते हैं या जिन्हें रात में बुरे सपने आते हैं, उन्हें इस उपाय से तुरंत राहत मिलती है. इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है. इसके अलावा अगर आपके घर का निर्माण वास्तु के अनुकूल नहीं है, तो पंचमुखी हनुमान जी की उपस्थिति दोषों के प्रभाव को कम कर देती है. मान्यता है कि जिस घर पर बजरंगबली की कृपा होती है, वहां कलह खत्म होती है और सुख-शांति के साथ बरकत बनी रहती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)