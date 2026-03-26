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Vastu Tips: सिर्फ तिजोरी ही नहीं, दक्षिण दिशा में रखें ये 5 चीजें; रातों-रात बदल सकती है घर की आर्थिक स्थिति!

Vastu Tips for South Direction: वास्तु शास्त्र में प्रत्येक दिशा से जुड़े खास वास्तु नियम बताए गए हैं. दिशाओं से जुड़े वास्तु नियम का पालन करने से घर-परिवार खुशहाल रहता है. कहा जाता है कि दक्षिण दिशा से जुड़ा वास्तु दोष सीधे तौर पर आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है. ऐसे में आइए जानते हैं घर की दक्षिण दिशा में किन 5 चीजों को रखना शुभ और मंगलकारी रहेगा. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 26, 2026, 04:15 PM IST
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Vastu Tips: सिर्फ तिजोरी ही नहीं, दक्षिण दिशा में रखें ये 5 चीजें; रातों-रात बदल सकती है घर की आर्थिक स्थिति!

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में जो कुछ भी चीजें रखीं जाती हैं उसका व्यक्ति के भाग्य और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर होता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार घर में कुछ भी चीजें रखने से पहले वास्तु के नियमों ख्याल रखने की सलाह देते हैं. अक्सर लोग अपने घर को सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए सजावट की चीजें रखते हैं. वास्तु शास्त्र के नियम के मुताबिक, अगर घर में रखी चीजें सही दिशा में नहीं है, तो ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है. जब किसी घर में एक बार वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो कई बार लाख कोशिशों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती. इस स्थिति में अक्सर लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं. लेकिन वास्तु नियम की मानें तो घर की दक्षिण दिशा से जुड़ा वास्तु दोष बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बनता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर की दक्षिण दिशा में किन 5 चीजों को रखने से सुख-समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे.  

सौभाग्य का प्रतीक है जेड प्लांट 

वास्तु नियम की मानें तो घर की दक्षिण दिशा में शुक्र देव का वास होता है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन और ऐश्वर्य का कारक माना गया है. ऐसे में यह दिशा जेड प्लांट को लगान के लिए बेहद शुभ होती है. दक्षिण दिशा में जेड प्लांट को लगाने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है. अगर घर में किसी प्रकार का आर्थिक संकट है तो यह पौधा उसे दूर करने में भी मददगार है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, आप इस पौधे को ड्राइंग रूम की दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं. यहां जेड प्लांट लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है.

दक्षिण दिशा में लगाएं आइना

अक्सर लोग घर में आइना लगाते वक्त बड़ी भूल कर बैठते हैं. ऐसा देखा गया है कि कई घरों में लोग अपनी सुविधा के लिए आइना को किसी भी दिशा में लगा देते हैं. वास्तु के नियम की मानें तो गलत दिशा में लगा आइना घर में भयानक वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है. कहा जाता है कि शीशे से जुड़ा वास्तु दोष आर्थिक संकट पैदा करता है. इसलिए घर में आइना लगाते वक्त वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में आइना हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण दिशा से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा आइने से टकराकर वापस लौट जाती है. घर के अंदर इस दिशा में आइना लगाने से वास्तु दोष दूर होता है.

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दक्षिण दिशा में क्यों रखें तिजोरी

वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में वृद्धि के लिए दक्षिण दिशा में तिजोरी या आलमारी रखना शुभ है. ऐसे में घर में तिजोरी को इस तरह स्थापित करना चाहिए उसका पिछला हिस्सा दक्षिण की ओर हो और उसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता हो. चूंकि उत्तर दिशा कुबेर की मानी गई है. इसलिए इस दिशा में रखी गई तिजोरी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने पर बड़ा से बड़ा आर्थिक संकट दूर होता है. 

यह भी पढ़ें: मां लक्ष्मी की कृपा और धन प्राप्ति के लिए घर में जरूर रखें ये 5 शुभ चीजें, तरक्की में लग जाएंगे चार चांद

दीपक से दूर होगा दक्षिणमुखी घर का दोष

कई घरों का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर होता है. हालांकि इस दिशा के घर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है. वास्तु नियम के मुताबिक, अगर आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हैं, तो रोजना सुबह-शाम दहलीज के दोनों तरफ दीपक जलाएं. इसके साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं. मान्यता है कि वास्तु के इस उपाय से पितर देव प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं.

दक्षिण में सिरहाना रखना क्यों है जरूरी 

वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में विस्तर की स्थिति भी ऊर्जा को प्रभावित करती है. इसलिए सोते वक्त सिरहाना दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा की ओर रखें. ऐसा करने से बेडरूम का वास्तु दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है. इसके अलावा यह उपाय नींद की समस्या को दूर करने में भी सहायक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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