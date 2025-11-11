Advertisement
Vastu Tips: इन 5 चीजों से पर्स बन जाता है धन चुंबक, बरसेगी अपार समृद्धि और सौभाग्य!

Purse Vastu Tips for Money: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पर्स में कुछ शुभ चीजों को रखने से वह हमेशा धन से भरा रहता है. आइए जानते हैं कि पर्स में किन 5 चीजों को रखना शुभ रहेगा.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 05:56 PM IST
Vastu Tips: इन 5 चीजों से पर्स बन जाता है धन चुंबक, बरसेगी अपार समृद्धि और सौभाग्य!

Purse Vastu Tips: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव और समृद्धि की देवी कहा गया है. धार्मिक मान्यता है कि जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में धन, सौभाग्य और सफलता की कोई कमी नहीं रहती. वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें सकारात्मक और आकर्षक ऊर्जा होती है, जो धन प्राप्ति और आर्थिक उन्नति में सहायक मानी जाती हैं. ऐसे में अगर इन चीजों को आप अपने पर्स में रखते हैं, तो यह आपके लिए मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बन सकती हैं. आइए जानते हैं, वास्तु के अनुसार पर्स में कौन सी 5 शुभ वस्तुएं रखने से धन लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है.

कुबेर यंत्र 

भगवान कुबेर को धन के अधिपति माना जाता है. ऐसा कहा गया है कि पर्स में कुबेर यंत्र रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की स्थिरता बनी रहती है. इसे पीले कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें. यह यंत्र मां लक्ष्मी और कुबेर देव दोनों की कृपा दिलाता है, जिससे धीरे-धीरे धन की आवक बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं.

हल्दी लगे चावल के दाने

वास्तु और पुराणों में चावल को समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक बताया गया है. गुरुवार के दिन कुछ चावल के दानों पर हल्दी लगाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने अर्पित करें. इसके बाद शुक्रवार को इन दानों को अपने पर्स में रख लें. मान्यता है कि यह उपाय मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धीरे-धीरे धन वृद्धि के मार्ग खोलता है.

गोमती चक्र

गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. इसे पर्स में रखने से कर्ज से मुक्ति, धन लाभ और सौभाग्य प्राप्त होता है. गोमती चक्र पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाएं और मंत्र- “ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करके इसे पर्स में रखें. इससे न सिर्फ धन आकर्षित होता है, बल्कि रुके हुए आर्थिक कार्य भी पूरे होने लगते हैं.

चांदी का सिक्का 

वास्तु शास्त्र में चांदी को शुभ और सात्त्विक धातु माना गया है. चांदी का सिक्का पर्स में रखने से धनवृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है. शुक्रवार के दिन सिक्के को पहले कच्चे दूध में शुद्ध करें, फिर मां लक्ष्मी को अर्पित करके पर्स में रखें. यह उपाय धन के साथ-साथ भाग्य को भी मजबूत बनाता है.

कौड़ियां

कौड़ियां मां लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती हैं. पर्स में इन्हें रखने से धन की कमी दूर होती है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. शुक्रवार या दीपावली जैसे शुभ दिन पर पवित्र कौड़ियां लेकर पर्स में रखें. यह उपाय न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

