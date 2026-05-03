Vastu Tips: मंदिर के द्वार पर लगा तोरण बदल सकता है आपकी किस्मत, मगर भूलकर भी न करें ये गलतियां

Vastu Tips of Toran: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार या मंदिर पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण लगाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि यह घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. हालांकि, इसकी देखभाल में की गई एक छोटी सी चूक सकारात्मक ऊर्जा को दुर्भाग्य में बदल सकती है.
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Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर के मुख्य द्वार और मंदिर पर तोरण (वंदनवार) लगाना अत्यंत शुभ है. वास्तु नियम के मुताबिक, यह न सिर्फ घर में सकारात्मकता और शुद्धता का संचार करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और समृद्धि में भी वृद्धि करता है. हालांकि, तोरण से जुड़े कुछ नियमों की अनदेखी आपके जीवन में तनाव और रुकावटें पैदा कर सकती है. इसलिए मंदिर के द्वार पर लगे तोरण से जुड़े वास्तु नियम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में पूजा घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाने वाले तोरण से जुड़े क्या खास नियम बताए गए हैं. साथ ही तोड़न से जुड़े किन वास्तु नियमों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि तरक्की में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो.
अक्सर लोग मंदिर या द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाते हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक छोड़ देना नुकसानदेह हो सकता है. वास्तु के अनुसार सूखे पत्ते ठहराव और कमजोरी का संकेत देते हैं. जैसे-जैसे तोरण के पत्ते सूखते हैं, यह मान्यता है कि घर की खुशहाली और प्रगति भी प्रभावित होने लगती है. घर में लगा सूखा तोरण सदस्यों के बीच चिड़चिड़ापन, तनाव और कार्यों में बेवजह की बाधाओं का कारण बन सकता है.
कई बार सब कुछ ठीक होने के बावजूद नए कार्यों में रुकावटें आती हैं या शुभ कार्यक्रमों में बाधा पड़ती है. ऐसी स्थिति में हमें अपने आसपास की छोटी चीजों पर गौर करना चाहिए. मंदिर पर लटका हुआ पुराना और सूखा तोरण ऊर्जा को बाधित कर सकता है. वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, तोरण लगाने के 10 से 15 दिनों के भीतर उसे बदल देना चाहिए ताकि घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.
पुराने तोरण को हटाने और नया लगाने के लिए वास्तु में विशेष दिनों का महत्व बताया गया है. वास्तु नियम के मुताबिक, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के साथ-साथ एकादशी और पूर्णिमा के दिन तोरण बदलना बेहद शुभ और मंगलकारी है. सूखे तोरण को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए. इसे या तो साफ मिट्टी में दबा दें या किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)