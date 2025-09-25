Advertisement
Vastu Tips: ऐसे घरों से उल्टे पांव लौट जाती हैं मां लक्ष्मी, जहां होती हैं ये 5 चीजें, लगता है वास्तु दोष

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर में रखी हुई कुछ चीजें वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में रखी हुई किन चीजों को लेकर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. 

 

Sep 25, 2025, 09:00 PM IST
Vastu Tips for Home: हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. लेकिन कई बार कठिन मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी बनी रहती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका एक कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है. यदि घर से कुछ विशेष वस्तुएं हटा दी जाएं तो सुख-समृद्धि और धन लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि घर में रखी हुई कुछ चीजें होने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. जब किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है तो सुख-समृद्धि अपने आप खत्म होने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन चीजों के होने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है.

बंद पड़ी घड़ियां

कई लोग फैशन और शौक के चलते नई घड़ियां खरीदते हैं और पुरानी घड़ियों को दराज या अलमारी में रख देते हैं. इसी तरह दीवार पर लगी घड़ियां भी समय के साथ बंद हो जाती हैं. वास्तु के अनुसार घर में बंद पड़ी घड़ियां रुकावट और आर्थिक बाधाओं का कारण बनती हैं. इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए.

जंग लगा लोहा

ज्योतिष शास्त्र में लोहे को शनि से जोड़ा जाता है. अगर घर में जंग लगा हुआ लोहा रखा हो, तो यह मानसिक अशांति और करियर में बाधा का कारण बन सकता है. इससे नौकरी और व्यापार में प्रगति रुक सकती है और धन हानि की संभावना रहती है.

छत पर जमा कबाड़

अक्सर सफाई के दौरान निकला सामान लोग घर की छत पर डाल देते हैं. लकड़ी, लोहे, पुराने पेपर, बोरे या प्लास्टिक का कबाड़ लंबे समय तक छत पर रखा रहना वास्तु दोष पैदा करता है. यह धन आगमन में रुकावट डालता है और समृद्धि के रास्ते बंद करता है.

मृत परिजनों के कपड़े

वास्तु के अनुसार मृत व्यक्तियों के कपड़े या सामान घर में नहीं रखने चाहिए. इन्हें जरूरतमंदों को दान कर देना शुभ माना जाता है. पुराने कपड़े और सामान घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक परेशानी बनी रहती है.

टपकता हुआ नल

कई बार घर में लगे नलों से लगातार पानी टपकता रहता है और लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, वास्तु के अनुसार यह स्थिति धन हानि का संकेत देती है. ऐसे नल घर की आमदनी को प्रभावित करते हैं और धीरे-धीरे खर्च बढ़ाने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Vastu Tips

