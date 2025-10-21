Advertisement
Vastu Tips: दूसरों की ये 5 चीजें बन सकती हैं आपके दुर्भाग्य की वजह, बंद हो सकता है तरक्की का रास्ता

Vastu Tips: कई बार लोग जाने-अनजाने में दूसरों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके क्या नुकसान हो सकता हैं. आइए जानते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:17 PM IST
Vastu Shastra: अक्सर लोग एक-दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और इसे एक सामान्य बात मानते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आदत कई बार जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों से लेना या इस्तेमाल करना आपके भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर डालता है. यह न सिर्फ तरक्की के रास्ते में रुकावट बनती हैं बल्कि धीरे-धीरे तंगहाली और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें दूसरों से उधार लेकर या इस्तेमाल करके हमें बचना चाहिए.

दूसरों की घड़ी पहनने से बचें

कई लोगों को दूसरों की घड़ी पहनने का शौक होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है. घड़ी व्यक्ति के समय और भाग्य का प्रतीक होती है. जब आप किसी और की घड़ी पहनते हैं, तो उसके ग्रह-नक्षत्र और समय का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, जिससे बुरा समय शुरू हो सकता है और भाग्य का साथ छूट सकता है.

दूसरों की अंगूठी न पहनें

अक्सर लोग किसी की अंगूठी पसंद आने पर उसे ट्राय कर लेते हैं, लेकिन यह आदत आपकी किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. अंगूठी व्यक्ति की ऊर्जा और ग्रहों से जुड़ी होती है. दूसरों की अंगूठी पहनने से उनकी ऊर्जा आपके जीवन में हस्तक्षेप करती है, जिससे सफलता और सौभाग्य प्रभावित होता है.

दूसरों के पहने हुए कपड़े न पहनें

कई बार लोग दूसरों के पहने हुए कपड़े बिना सोचे पहन लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और स्पंदन समाए रहते हैं. ऐसे में किसी के पहने हुए कपड़े, खासकर बिना धोए, पहनने से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें: पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं? अपनाएं ये आसान टिप्स, घर में टिकेगा धन

दूसरों के बिस्तर पर न सोएं

कभी-कभी लोग किसी के घर जाते हैं और उनके बिस्तर या चादर पर सो जाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है. हर व्यक्ति का बिस्तर उसकी ऊर्जा से जुड़ा होता है. किसी और के बिस्तर पर सोने से आपकी आर्थिक प्रगति रुक सकती है और मन में बेचैनी या मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

दूसरों का पेन इस्तेमाल करने से बचें

दूसरों का पेन लेकर काम करना आम बात है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह आपके करियर और पढ़ाई पर नकारात्मक असर डाल सकता है. पेन को ज्ञान, लेखन और सफलता से जोड़ा जाता है. किसी और का पेन इस्तेमाल करने से आपकी उन्नति की ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है और काम में बाधाएं आने लगती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

