Business Vastu: व्यापार में आ रही है मंदी? दुकान की गद्दी पर आजमाएं महादेव के ये गुप्त उपाय, तिजोरी कभी नहीं होगी खाली

Business Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में व्यापार से जुड़े कई वास्तु नियमों का जिक्र किया गया है. दुकान की गद्दी से जुड़ा वास्तु दोष कारोबार की तरक्की को प्रभावित करता है. इसलिए वास्तु शास्त्र के जानकार दुकान की गद्दी से जुड़े विशेष नियमों को पालन करने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं दुकान की गद्दी से जुड़े कुछ खास वास्तु नियम.
Vastu Shastra: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे आस-पास की ऊर्जा और हमारे कर्म सीधे तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. खासतौर पर व्यापारियों के लिए उनका कार्यस्थल किसी मंदिर से कम नहीं होता. जिस स्थान पर बैठकर व्यवसाय किया जाता है, उसे गद्दी कहा जाता है. शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, दुकान की गद्दी से जुड़े वास्तु दोष व्यापार की तरक्की को रोक देते हैं. वहीं, अगर दुकान की गद्दी वास्तु के अनुकूल है, तो बिजनेस में जबरदस्त तरक्की और आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने व्यापार में मंदी का सामना कर रहे हैं, तो वास्तु के कुछ आसान उपाय मददगार हो सकते हैं. आइए जानते हैं दुकान की गद्दी से जुड़े खास वास्तु टिप्स.
दुकान की गद्दी को साक्षात भगवान शिव का आसन माना जाता है. इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना बेहद जरूर है. ऐसे में कभी भी अपनी बैठने वाली गद्दी पर बैठकर भोजन ना करें. ऐसा करने से स्थान जूठा हो जाता है, जिससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन की कमी होने लगती है. इसके अलावा गद्दी पर सोना या कैश काउंटर पर पैर रखकर बैठना बेहद अशुभ माना गया है. इसकी वजह से व्यापार में बरकत नहीं होती.
रोजाना ब्रह्ममुहूर्त में उठकर आटे की एक लोई बनाकर गाय को खिलाएं. ध्यान रहे, इस उपाय के बाद दोबारा सोएं नहीं. यह नियम आपकी तरक्की के द्वार खोलता है. इसके साथ ही, दुकान खोलने से पहले मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर गंगाजल का छिड़काव करें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ग्राहकों के आने का सिलसिल शुरू हो जाता है. इसके अलावा किसी भी जरूरी डील या कार्य के लिए घर से निकलते समय मुख्य द्वार पर चुटकी भर नमक गिराएं. इससे कार्य सिद्धि की संभावना बढ़ जाती है.
अक्सर लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पाता. शास्त्रों के मुताबिक, पूजा शुरू करने से पहले और समाप्त करने के बाद अपने आसन (गद्दी) को प्रणाम जरूर करें. आसन छोड़ने से पूर्व उसके नीचे थोड़ा जल छिड़ककर उसे माथे से लगाएं. ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होता है.
घर और कार्यस्थल पर चंदन, इत्र या सुगंधित फूलों का प्रयोग करें. इनकी खुशबू मानसिक तनाव और निराशा को दूर कर उत्साह का संचार करती है. संपन्नता के लिए सूर्योदय के समय घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है.
अगर घर में कलह रहती हो, तो रविवार की रात सिरहाने एक पात्र में कच्चा दूध रखें और सोमवार सुबह उसे किसी पेड़ (खासतौर पर बबूल) की जड़ में अर्पित कर दें.
अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रात की रानी या हरशृंगार के पौधे लगाएं. इनकी दिव्य सुगंध न सिर्फ मां लक्ष्मी को आकर्षित करती है, बल्कि कुंडली के शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)