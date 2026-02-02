Advertisement
trendingNow13095755
Hindi Newsधर्मVastu Tips: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

Vastu Tips: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

Vastu Tips: कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि मेहनत की कमाई का पैसा भी अचानक पानी की तरह बह जाता है. लेकिन, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो फिजूलखर्ची को दूर कर बैंक बैलेंस बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

Vastu Shastra: अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में पैसा पानी की तरह बहता है. फिजूलखर्ची, अचानक बीमारियां या अटके हुए काम आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धन की देवी लक्ष्मी को टिकने नहीं देती. हालांकि,कई बार लोग आर्थिक तंगी या फिजूलखर्ची को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, मगर वे अच्छे परिणाम नहीं देते. ऐसे में लोग निराश होकर किस्मत को कोसने लगते हैं. वास्तु शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने और फिजूरखर्ची पर लगाम लगाने के कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि घर में किन 5 पांच बदलावों को करने से फिजूलखर्ची दूर होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा. 

मुख्य द्वार पर सुरक्षा कवच

घर का मुख्य दरवाजा वह स्थान है जहां से खुशियां और सकारात्मकता प्रवेश करती है. अगर आपको लगता है कि घर में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो मुख्य द्वार के एक ओर केले का पेड़ और दूसरी ओर तुलसी का पौधा लगाएं. यह जोड़ा न सिर्फ वास्तु दोष को सोख लेता है, बल्कि घर में सकारात्मकता का संचार भी करता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तांबे के सिक्कों से थमेगी फिजूलखर्ची

फिजूलखर्ची को रोकने और धन संचय के लिए तांबे के सिक्कों का प्रयोग बहुत प्रभावशाली माना गया है. किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे दिवाली, होली या महाशिवरात्रि की रात तांबे के तीन पुराने सिक्कों का विधि-विधान से पूजन करें. पूजा के बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गहने रखने वाले स्थान पर रख दें. यह उपाय आपकी तिजोरी में  धन के रिसाव को रोकता है और बरकत बढ़ाता है.

यह भी पढ़ें: कपूर के साथ जलाएं ये 2 चीजें, घर से भागेगी दरिद्रता और होगा मां लक्ष्मी का वास!

स्फटिक शिवलिंग देगा सुख-समृद्धि

वास्तु के अनुसार, घर के मंदिर की ऊर्जा पूरे घर को संचालित करती है. अपने पूजा स्थल पर स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करें और नियमित रूप से उनकी सेवा-अर्चना करें. पूजा घर को हमेशा व्यवस्थित और साफ रखें. मंदिर में जमा धूल या पुरानी सामग्री नकारात्मकता बढ़ाती है. स्फटिक का शिवलिंग घर से हर तरह की बुरी नजर और तनाव को दूर कर समृद्धि लाता है.

शंख और दीपक का उपाय

भगवान की कृपा पाने और आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए घर में रोज सुबह-शाम दीपक जलाना जरूरी है. पूजा के समय शंख की ध्वनि जरूर करें. वास्तु शास्त्र मानता है कि शंख की आवाज जहां तक जाती है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं. इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

 Vastu shastra tips

Trending news

मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
India Defence sector
ब्रह्मोस से भी तेज हाइपरसॉनिक मिसाइल का आगाज, 2035 तक तैयार होगा स्वदेशी इंजन
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
Kashmir
घाटी में फिर नाकाम आतंकियों की साजिश, कश्मीर का चप्पा-चप्पा छान रही फौज
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द