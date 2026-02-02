Vastu Tips: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

Vastu Tips: कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि मेहनत की कमाई का पैसा भी अचानक पानी की तरह बह जाता है. लेकिन, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे आसान और प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, जो फिजूलखर्ची को दूर कर बैंक बैलेंस बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं.
Vastu Shastra: अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में पैसा पानी की तरह बहता है. फिजूलखर्ची, अचानक बीमारियां या अटके हुए काम आर्थिक तंगी का कारण बनते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धन की देवी लक्ष्मी को टिकने नहीं देती. हालांकि,कई बार लोग आर्थिक तंगी या फिजूलखर्ची को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, मगर वे अच्छे परिणाम नहीं देते. ऐसे में लोग निराश होकर किस्मत को कोसने लगते हैं. वास्तु शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने और फिजूरखर्ची पर लगाम लगाने के कुछ प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि घर में किन 5 पांच बदलावों को करने से फिजूलखर्ची दूर होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
मुख्य द्वार पर सुरक्षा कवच
घर का मुख्य दरवाजा वह स्थान है जहां से खुशियां और सकारात्मकता प्रवेश करती है. अगर आपको लगता है कि घर में लगातार परेशानियां आ रही हैं, तो मुख्य द्वार के एक ओर केले का पेड़ और दूसरी ओर तुलसी का पौधा लगाएं. यह जोड़ा न सिर्फ वास्तु दोष को सोख लेता है, बल्कि घर में सकारात्मकता का संचार भी करता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
तांबे के सिक्कों से थमेगी फिजूलखर्ची
फिजूलखर्ची को रोकने और धन संचय के लिए तांबे के सिक्कों का प्रयोग बहुत प्रभावशाली माना गया है. किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे दिवाली, होली या महाशिवरात्रि की रात तांबे के तीन पुराने सिक्कों का विधि-विधान से पूजन करें. पूजा के बाद इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गहने रखने वाले स्थान पर रख दें. यह उपाय आपकी तिजोरी में धन के रिसाव को रोकता है और बरकत बढ़ाता है.
स्फटिक शिवलिंग देगा सुख-समृद्धि
वास्तु के अनुसार, घर के मंदिर की ऊर्जा पूरे घर को संचालित करती है. अपने पूजा स्थल पर स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना करें और नियमित रूप से उनकी सेवा-अर्चना करें. पूजा घर को हमेशा व्यवस्थित और साफ रखें. मंदिर में जमा धूल या पुरानी सामग्री नकारात्मकता बढ़ाती है. स्फटिक का शिवलिंग घर से हर तरह की बुरी नजर और तनाव को दूर कर समृद्धि लाता है.
शंख और दीपक का उपाय
भगवान की कृपा पाने और आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए घर में रोज सुबह-शाम दीपक जलाना जरूरी है. पूजा के समय शंख की ध्वनि जरूर करें. वास्तु शास्त्र मानता है कि शंख की आवाज जहां तक जाती है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं. इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आमदनी के नए स्रोत बनते हैं.
