Vastu Tips: घर में लगे ये 5 पौधे सोख लेते हैं सुख-शांति, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Inauspicious Plants: अक्सर हम अपने आशियाने को हरा-भरा और सुंदर बनाने के लिए तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पेड़-पौधे न सिर्फ ऑक्सीजन देती हैं, बल्कि ऊर्जा का संचार भी करती हैं. जहां मनी प्लांट और तुलसी जैसे पौधे सुख-समृद्धि लाते हैं, वहीं कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें घर की सीमा में रखना 'दुर्भाग्य' को न्योता देने जैसा है. ऐसे पौधे घर में अनेक प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं. ये वास्तु दोष इतने खतरनाक होते हैं कि घर-परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है. घर में रहने वाले लोग कर्ज के बोझ से दब जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन 5 पौधों को लगाने से बचना चाहिए.

कांटों वाले पौधे

सजावट के लिए आज कैक्टस या नागफनी जैसे कटीले पौधे रखना एक ट्रेंड बन गया है. लेकिन वास्तु के अनुसार, घर के भीतर कांटेदार पौधे रखना तनाव और गृह-क्लेश को जन्म देता है. ये पौधे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव बढ़ सकता है. ये घर के सुख-चैन को छीन लेते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना ही बेहतर है.

पीपल का पेड़

हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय माना गया है और मंदिरों में इसकी पूजा होती है, लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर पीपल का होना अशुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में पीपल का उगना या लगाना धन की बर्बादी और कंगाली का कारण बन सकता है. अगर आपके घर की दीवार या आंगन में पीपल उग आया है, तो इसे पूरे सम्मान के साथ निकालकर किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर लगा देना चाहिए.

सूखे हुए पौधे

कई बार हम व्यस्तता के कारण घर में रखे सूखे हुए पौधों पर ध्यान नहीं देते. वास्तु के अनुसार, मुरझाए या सूखे हुए पौधे रुकी हुई प्रगति और दुर्भाग्य के प्रतीक हैं. हरे-भरे पौधे जहां सकारात्मकता लाते हैं, वहीं सूखे पौधे घर की ऊर्जा को सोख लेते हैं और जीवन में उत्साह की कमी पैदा करते हैं. अपने घर से सूखे पत्तों और मृत पौधों को तुरंत बाहर निकालें.

मेहंदी का पौधा

बालकनी या आंगन को खुशबूदार बनाने के लिए मेहंदी लगाना आम बात है. लेकिन शास्त्रों और वास्तु के अनुसार, मेहंदी के पौधे में नकारात्मक शक्तियों का वास माना गया है. इसकी महक घर की शांति में व्यवधान डाल सकती है और घर में रहने वालों की मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है. सकारात्मक ऊर्जा को बचाए रखने के लिए मेहंदी का पौधा घर के बाहर ही शुभ रहता है.

बोनसाई पौधा

बोनसाई यानी वे पौधे जिनकी प्राकृतिक वृद्धि को कृत्रिम रूप से रोक दिया जाता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, जो पौधा खुद अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सका, वह आपके परिवार की प्रगति में भी बाधा बन सकता है. इसे घर में रखने से करियर और व्यवसाय में विस्तार रुक जाता है. यदि आप अपनी और अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं, तो 'बौने' पौधों के बजाय पूर्ण विकसित पौधों को स्थान दें.

