Plant Vastu: वास्तु दोष का रामबाण इलाज है 'विष्णुप्रिया', घर के इस कोने में लगाते ही बरसेगा पैसा!

Vishnupriya Plant Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे ऐसे हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. यही वजह है कि इन पौधों को घर में लगाने सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है. विष्णुप्रिया का पौधा भी उन्हीं में से एक है. मान्यता है कि अगर इस पौधे को घर की सही दिशा में लगाता जाता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है. आइए जानते हैं विष्णुप्रिया यानी अपराजिता के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए.
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Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र में प्रकृति को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है. कुछ विशेष पौधों को घर में लगाने से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि वे जीवन में सफलता और समृद्धि के द्वार भी खोल देते हैं. ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है-'अपराजिता', जिसे संस्कृत में विष्णुप्रिया, विष्णुकांता और अश्वखुरा जैसे नामों से जाना जाता है. वास्तु शास्त्र में इसे वास्तु दोष दूर करने वाला पौधा माना गया है. मान्यता है कि जैसे-जैसे अपराजिता की बेल ऊपर की ओर बढ़ती है, वैसे-वैसे घर के सदस्यों की उन्नति और खुशहाली में भी वृद्धि होती है. इसलिए इस पौधे को घर में लगाने से पहले उससे जुड़े जरूरी वास्तु नियमों को भी जान लेना जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि घर की किस दिशा में अपराजिता यानी विष्णुप्रिया का पौधा लगाने से धन-दौलत में बरकत होगी.
अपराजिता मुख्य रूप से दो रंगों में पाई जाती है, और दोनों का अपना आध्यात्मिक महत्व है. सफेद फूलों वाली अपराजिता शांति और शुद्धता का प्रतीक है. इसे घर में लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और धन की देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. इसके अलावा यह परिवार को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाकर सुख-शांति बनाए रखता है.
नीले फूलों वाली बेल सुंदरता के साथ-साथ बौद्धिक विकास के लिए भी जानी जाती है. अगर इसके फूल नियमित रूप से भगवान विष्णु को अर्पित किए जाएं, तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है. शनि देव की साढ़ेसाती या महादशा से परेशान जातकों के लिए नीली अपराजिता के फूल रामबाण हैं. शनिवार को ये फूल शनि देव को अर्पित करने से कष्टों में तुरंत राहत मिलती है.
किसी भी शुभ पौधे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए. ऐसे में वास्तु के नियम के अनुसार अपराजिता की बेल को हमेशा घर की उत्तर या पूर्व दिशा (ईशान कोण) में लगाएं. यह दिशा कुबेर और देवताओं की मानी जाती है, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति शीघ्र होती है. ध्यान रहे अपराजिता के पौधे को कभी भी घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए. इन दिशाओं में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)