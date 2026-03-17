Dustbin Vastu: भूलकर भी इस कोने में न रखें कचरा, देवी अन्नपूर्णा का होता है अपमान और आती है दरिद्रता

Dustbin Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र में हर वस्तु को रखने के लिए उचित दिशा का जिक्र किया गया है. कई घरों में ऐसा देखा जाता है को लोग डस्टबिन यानी कूड़ेदान को कहीं भी किसी दिशा में रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर कूड़ेदान को सही दिशा में नहीं रखा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कूड़ेदान को रखने के लिए सबसे सही दिशा कौन सी है.
Trending Photos
Vastu Direction for Dustbin: वास्तु शास्त्र में घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हर छोटी-बड़ी वस्तु की एक निश्चित दिशा निर्धारित की गई है. अक्सर हम घर की सजावट और कीमती सामानों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कचरे के डिब्बे को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तु के अनुसार, कूड़ेदान का सीधा संबंध राहु से होता है और इसमें घर की नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है. ऐसे में अगर इसे गलत स्थान पर रखा जाए, तो यह मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का कारण बन सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है. आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आखिर घर में कूड़ेदान को किस दिशा में रखना चाहिए और इसके लिए सही वास्तु नियम क्या है.
अक्सर लोग सुविधा के लिए किचन के अंदर ही डस्टबिन रख लेते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से एक बड़ी भूल है. रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. पवित्र स्थान पर कचरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका सीधा असर घर की बरकत और सदस्यों की सेहत पर पड़ता है. इससे फिजूरखर्ची में भी बढ़ोतरी होती है.
घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से खुशहाली और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. अगर प्रवेश द्वार के ठीक पास या सामने कूड़ेदान रखा हो, तो शुभ शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं. यह न सिर्फ दरिद्रता को आमंत्रण देता है, बल्कि समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकता है.
घर का मंदिर सबसे पवित्र और ऊर्जावान कोना होता है. मंदिर वाले कमरे में या उसके आसपास कूड़ेदान रखना सकारात्मक तरंगों के प्रवाह को बाधित करता है. ऐसा करने से पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और घर में बेवजह की कलह और धन की हानि होने लगती है.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और उत्तर-पश्चिम दिशा में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए. ईशान कोण देवताओं का स्थान है, यहां गंदगी होने से वंश वृद्धि में रुकावट और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. साथ ही, उत्तर दिशा में रखा डस्टबिन करियर के नए अवसरों को ब्लॉक कर देता है और पति-पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है.
यह भी पढ़ें: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष
वास्तु के नियमों के अनुसार, कूड़ेदान रखने के लिए घर की दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. यह दिशा विसर्जन की मानी जाती है, इसलिए यहां कचरा रखने से घर की नकारात्मकता बाहर निकलती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)