Advertisement
trendingNow13144155
Hindi Newsधर्मDustbin Vastu: भूलकर भी इस कोने में न रखें कचरा, देवी अन्नपूर्णा का होता है अपमान और आती है दरिद्रता

Dustbin Vastu: भूलकर भी इस कोने में न रखें कचरा, देवी अन्नपूर्णा का होता है अपमान और आती है दरिद्रता

Dustbin Vastu Niyam: वास्तु शास्त्र में हर वस्तु को रखने के लिए उचित दिशा का जिक्र किया गया है. कई घरों में ऐसा देखा जाता है को लोग डस्टबिन यानी कूड़ेदान को कहीं भी किसी दिशा में रख देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर कूड़ेदान को सही दिशा में नहीं रखा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में कूड़ेदान को रखने के लिए सबसे सही दिशा कौन सी है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 17, 2026, 03:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dustbin Vastu: भूलकर भी इस कोने में न रखें कचरा, देवी अन्नपूर्णा का होता है अपमान और आती है दरिद्रता

Vastu Direction for Dustbin: वास्तु शास्त्र में घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हर छोटी-बड़ी वस्तु की एक निश्चित दिशा निर्धारित की गई है. अक्सर हम घर की सजावट और कीमती सामानों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन कचरे के डिब्बे को नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तु के अनुसार, कूड़ेदान का सीधा संबंध राहु से होता है और इसमें घर की नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है. ऐसे में अगर इसे गलत स्थान पर रखा जाए, तो यह मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का कारण बन सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है. आइए वास्तु शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि आखिर घर में कूड़ेदान को किस दिशा में रखना चाहिए और इसके लिए सही वास्तु नियम क्या है.

रसोई घर में न रखें कूड़ेदान

अक्सर लोग सुविधा के लिए किचन के अंदर ही डस्टबिन रख लेते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से एक बड़ी भूल है. रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. पवित्र स्थान पर कचरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका सीधा असर घर की बरकत और सदस्यों की सेहत पर पड़ता है. इससे फिजूरखर्ची में भी बढ़ोतरी होती है.

मुख्य द्वार के पास ना रखें कचरा 

घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से खुशहाली और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. अगर प्रवेश द्वार के ठीक पास या सामने कूड़ेदान रखा हो, तो शुभ शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पातीं. यह न सिर्फ दरिद्रता को आमंत्रण देता है, बल्कि समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पूजा घर और सकारात्मक ऊर्जा में बाधा

घर का मंदिर सबसे पवित्र और ऊर्जावान कोना होता है. मंदिर वाले कमरे में या उसके आसपास कूड़ेदान रखना सकारात्मक तरंगों के प्रवाह को बाधित करता है. ऐसा करने से पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और घर में बेवजह की कलह और धन की हानि होने लगती है.

इन दिशाओं में ना रखें डस्टबिन

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, घर की उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) और उत्तर-पश्चिम दिशा में कभी भी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए. ईशान कोण देवताओं का स्थान है, यहां गंदगी होने से वंश वृद्धि में रुकावट और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. साथ ही, उत्तर दिशा में रखा डस्टबिन करियर के नए अवसरों को ब्लॉक कर देता है और पति-पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट पैदा करता है.

यह भी पढ़ें: घर की बालकनी में छिपे हैं सुख-समृद्धि के राज; बस एक छोटा सा बदलाव दूर करेगा वास्तु दोष

डस्टबिन के लिए सबसे सही जगह

वास्तु के नियमों के अनुसार, कूड़ेदान रखने के लिए घर की दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. यह दिशा विसर्जन की मानी जाती है, इसलिए यहां कचरा रखने से घर की नकारात्मकता बाहर निकलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
Kashi news
हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गंगा में हड्डी फेंकी! मुस्लिम स्कॉलर बोले- किसी के बाप...
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
Lok Sabha
लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द, स्पीकर पर कागज फेंकने पर हुए थे सस्पेंड
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
Supreme Court
ममता पर उम्र की शर्त खत्म... SC ने गोद लेने वाली माताओं को दिया बराबरी का मौका
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
Tamil Nadu Election 2026
80 सीट और डिप्टी CM ऑफर भी बेकार! रजनीकांत की वजह से नहीं हो पाया BJP के साथ गठबंधन?
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
West Bengal Election 2026
मुझपर हमला हो सकता है, जिम्मेदारी PM और BJP की... ममता बनर्जी को क्यों सता रहा डर?
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
Freedom of Religion Bill
धर्म से जुड़ा कौन सा बिल ले आई BJP? उद्धव बोले- समर्थन करेंगे; क्यों नाराज ओवैसी?
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
LPG
होर्मुज पार कर 'नंदा देवी' थोड़ी देर में पहुंचेगा भारत, भरा है 46000 मीट्रिक टन LPG
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर मोड़ने पर विवाद, हरियाणा में फेल हुआ बिहार वाला दांव
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी