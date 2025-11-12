Vastu Tips: घर की पश्चिम दिशा में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना शनि देव कर देंगे कंगाल!

West Direction Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पश्चिम दिशा शनि देव की मानी जाती है. शनि न्याय और कर्म के देवता हैं. वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. अगर इस दिशा में गलत वस्तुएं रख दी जाएं, तो जीवन में धन हानि, तनाव, और बाधाएं आने लगती हैं. वहीं, यदि सही वस्तुएं और संतुलन बनाए रखा जाए, तो यही दिशा स्थिरता और सफलता प्रदान करती है. आइए जानें पश्चिम दिशा से जुड़े वास्तु नियम और सावधानियां.

कचरा या टूटा-फूटा सामान न रखें

पश्चिम दिशा में टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर या कचरा रखने से शनि देव अप्रसन्न होते हैं. इससे घर की ऊर्जा असंतुलित होती है और नकारात्मकता बढ़ती है. ऐसे घरों में कार्यों में रुकावट, झगड़े और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए इस दिशा में हमेशा सफाई रखें और टूटी या बेकार वस्तुएं तुरंत हटा दें या दान कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

लोहा और भारी धातु से बचें

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम दिशा में भारी लोहे की अलमारी, तिजोरी या मशीनें रखने से शनि दोष बढ़ता है. इससे धन प्रवाह रुक जाता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं. लोहा या धातु की वस्तुएं उत्तर-पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए. पश्चिम दिशा को हल्का और खुला रखना शुभ माना गया है ताकि वहां की ऊर्जा संतुलित बनी रहे.

काले रंग की चीजें न रखें

पश्चिम दिशा में काले रंग का अधिक प्रयोग करना वास्तु दोष पैदा करता है. काले पर्दे, दीवारें या कपड़े इस दिशा में रखने से तनाव, अवसाद और कलह बढ़ सकती है. इसके स्थान पर इस दिशा में हल्का नीला या सफेद रंग उपयोग करें. काले कपड़ों या वस्तुओं को घर की किसी अन्य दिशा में रखें, ताकि शनि देव की कृपा बनी रहे.

पानी से जुड़ी चीजें न रखें

शनि और जल तत्व एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. इसलिए पश्चिम दिशा में पानी की टंकी, कूलर, एक्वेरियम या फव्वारा रखना अशुभ फल देता है. इससे मानसिक अशांति और बीमारियां बढ़ सकती हैं. वास्तु के अनुसार, पानी से संबंधित वस्तुएं उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में रखना शुभ होता है. पश्चिम दिशा को हमेशा सूखी और स्वच्छ रखें.

यह भी पढ़ें: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

पूजा घर या मंदिर पश्चिम दिशा में न बनाएं

वास्तु शास्त्र में पूजा घर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे शुभ बताया गया है. पश्चिम दिशा में मंदिर या पूजा स्थान बनाना शनि दोष को आमंत्रित करता है. इससे देवी-देवताओं की कृपा कम हो जाती है. यदि इस दिशा में कोई धार्मिक स्पंदन बनाए रखना चाहते हैं, तो यहां शनि यंत्र या पीपल का चित्र लगाएं. यह शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है और कर्म सुधारने में मदद करता है.

बेडरूम पश्चिम दिशा में न बनाएं

पश्चिम दिशा में बेडरूम बनाने से नींद में बाधा, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. शनि की ऊर्जा भारी होती है, जो आराम और शांति में रुकावट डालती है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनाना शुभ होता है. पश्चिम दिशा में चाहें तो अध्ययन कक्ष या ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, जिससे सफलता और फोकस दोनों में वृद्धि होती है.

शनि को प्रसन्न करने के उपाय

शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 19 बार जाप करें. काले तिल, सरसों तेल या उड़द दान करें. पश्चिम दिशा में नीले रंग का पर्दा लगाएं. इस दिशा की सफाई और सादगी बनाए रखें. इन उपायों से न केवल शनि दोष दूर होता है, बल्कि घर में धन-स्थिरता, सुख और मानसिक संतुलन भी बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)