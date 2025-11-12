Advertisement
trendingNow12999088
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: घर की पश्चिम दिशा में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना शनि देव कर देंगे कंगाल!

West Direction Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पश्चिम दिशा कुछ चीजों को रखने के लिए उचित नहीं है. आइए जानते हैं कि पश्चिम दिशा में किन चीजों को रखने से शनि देव नाराज हो सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 12, 2025, 03:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: घर की पश्चिम दिशा में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना शनि देव कर देंगे कंगाल!

West Direction Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार, पश्चिम दिशा शनि देव की मानी जाती है. शनि न्याय और कर्म के देवता हैं. वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. अगर इस दिशा में गलत वस्तुएं रख दी जाएं, तो जीवन में धन हानि, तनाव, और बाधाएं आने लगती हैं. वहीं, यदि सही वस्तुएं और संतुलन बनाए रखा जाए, तो यही दिशा स्थिरता और सफलता प्रदान करती है. आइए जानें पश्चिम दिशा से जुड़े वास्तु नियम और सावधानियां.

कचरा या टूटा-फूटा सामान न रखें

पश्चिम दिशा में टूटे हुए बर्तन, फर्नीचर या कचरा रखने से शनि देव अप्रसन्न होते हैं. इससे घर की ऊर्जा असंतुलित होती है और नकारात्मकता बढ़ती है. ऐसे घरों में कार्यों में रुकावट, झगड़े और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसलिए इस दिशा में हमेशा सफाई रखें और टूटी या बेकार वस्तुएं तुरंत हटा दें या दान कर दें.

Add Zee News as a Preferred Source

लोहा और भारी धातु से बचें

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम दिशा में भारी लोहे की अलमारी, तिजोरी या मशीनें रखने से शनि दोष बढ़ता है. इससे धन प्रवाह रुक जाता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं. लोहा या धातु की वस्तुएं उत्तर-पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए. पश्चिम दिशा को हल्का और खुला रखना शुभ माना गया है ताकि वहां की ऊर्जा संतुलित बनी रहे.

काले रंग की चीजें न रखें

पश्चिम दिशा में काले रंग का अधिक प्रयोग करना वास्तु दोष पैदा करता है. काले पर्दे, दीवारें या कपड़े इस दिशा में रखने से तनाव, अवसाद और कलह बढ़ सकती है. इसके स्थान पर इस दिशा में हल्का नीला या सफेद रंग उपयोग करें. काले कपड़ों या वस्तुओं को घर की किसी अन्य दिशा में रखें, ताकि शनि देव की कृपा बनी रहे.

पानी से जुड़ी चीजें न रखें

शनि और जल तत्व एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. इसलिए पश्चिम दिशा में पानी की टंकी, कूलर, एक्वेरियम या फव्वारा रखना अशुभ फल देता है. इससे मानसिक अशांति और बीमारियां बढ़ सकती हैं. वास्तु के अनुसार, पानी से संबंधित वस्तुएं उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में रखना शुभ होता है. पश्चिम दिशा को हमेशा सूखी और स्वच्छ रखें.

यह भी पढ़ें: ईशान कोण में रखें ये 5 शुभ वस्तुएं, घर में बस जाएगी मां लक्ष्मी, लग जाएगा धन का ढेर

पूजा घर या मंदिर पश्चिम दिशा में न बनाएं

वास्तु शास्त्र में पूजा घर के लिए उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे शुभ बताया गया है. पश्चिम दिशा में मंदिर या पूजा स्थान बनाना शनि दोष को आमंत्रित करता है. इससे देवी-देवताओं की कृपा कम हो जाती है. यदि इस दिशा में कोई धार्मिक स्पंदन बनाए रखना चाहते हैं, तो यहां शनि यंत्र या पीपल का चित्र लगाएं. यह शनि के अशुभ प्रभाव को कम करता है और कर्म सुधारने में मदद करता है.

बेडरूम पश्चिम दिशा में न बनाएं

पश्चिम दिशा में बेडरूम बनाने से नींद में बाधा, तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. शनि की ऊर्जा भारी होती है, जो आराम और शांति में रुकावट डालती है. वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनाना शुभ होता है. पश्चिम दिशा में चाहें तो अध्ययन कक्ष या ऑफिस स्पेस बना सकते हैं, जिससे सफलता और फोकस दोनों में वृद्धि होती है.

शनि को प्रसन्न करने के उपाय

शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 19 बार जाप करें. काले तिल, सरसों तेल या उड़द दान करें. पश्चिम दिशा में नीले रंग का पर्दा लगाएं. इस दिशा की सफाई और सादगी बनाए रखें. इन उपायों से न केवल शनि दोष दूर होता है, बल्कि घर में धन-स्थिरता, सुख और मानसिक संतुलन भी बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा