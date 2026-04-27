Vastu Shastra: वास्तु पुरुष कौन हैं, शुभ अवसरों पर क्यों जरूरी है उनकी पूजा, जानें फायदे और नुकसान

Vastu Purush Importance in Puja: अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी भवन का निर्माण होता है, तो वहां सबसे पहले वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुभ अवसरों पर पूजे जाने वाले वास्तु पुरुष कौन हैं और उनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं.
Trending Photos
Vastu Shastra: किसी भी भवन में सुख, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए वास्तु देव की पूजा अनिवार्य माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग वास्तु पूजन को अनदेखा करते हैं, उन्हें अक्सर पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. खासतौर पर गृह प्रवेश या किसी मांगलिक कार्य के दौरान वास्तु शांति कराना जरूरी माना गया है. मान्यता है कि जिस घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में वास्तु देवता की पूजा होती है, वहां पर सुख-समृद्धि का वास होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु पुरुष कौन हैं, किन अवसरों पर उनकी पूजा जरूरी है और वास्तु पुरुष की पूजा से क्या लाभ होते हैं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव और अंधकासुर के बीच हुए भीषण युद्ध के दौरान महादेव के माथे से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं. उससे एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली आकृति उत्पन्न हुई, जिसे वास्तु पुरुष के नाम से जाना गया. ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण (घर, दुकान या मंदिर) करेगा, उसे वास्तु देव की पूजा करनी होगी. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसे वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है.
वास्तु दोष के निवारण और घर में समृद्धि लाने के घर की नींव रखने से लेकर, मुख्य द्वार (चौखट) बनाने और पुराने टूटे-फूटे घर की मरम्मत के समय वास्तु पूजन बेहद जरूरी है. अगर घर बिजली या अग्नि दुर्घटना का शिकार हुआ हो, तो उसमें दोबारा रहने जाने से पहले वास्तु पूजन बेहद जरूरी है. इसके साथ ही ऐसा मकान जो काफी समय से बंद पड़ा हो और वहां सांप या उल्लू जैसे जीवों ने बसेरा कर लिया हो. साथ ही, जिस घर में रात के समय जंगली जानवरों या बिल्लियों के रोने-लड़ने की आवाजें आती हों, या जहां दस दिनों से अधिक कौवों का जमावड़ा रहा हो. इसके अलावा जिस घर में सदस्य बिना कारण आपस में झगड़ते हों, घर में हमेशा दुख का माहौल रहता हो या जंगली कबूतरों ने घोंसला बना लिया हो. इतना ही नही, संतान का जन्म हो, विवाह हो, या तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद घर की शुद्धि के लिए वास्तु पूजन शुभ फलदायी होता है.
यह भी पढ़ें: जिस घर में रोज किए जाते हैं वास्तु से जुड़े सिर्फ 4 काम, वहां धन से लबालब रहती है तिजोरी
वास्तु पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. इसके साथ ही धन और ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है. साथ ही साथ परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. कहा जाता है कि भवन निर्माण के समय किया गया यज्ञ और दान सीधे वास्तु देव को आहार के रूप में प्राप्त होता है, जिससे वे प्रसन्न होकर उस घर को खुशहाली का वरदान देते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)