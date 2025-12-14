Wind Chime Vastu: घर में विंड चाइम लगाते वक्त ना करें ये गलतियां, बढ़ेंगे दुर्भाग्य और आर्थिक संकट

Wind Chime Vastu Upay: फेंगशुई यानी चाइनीज वास्तु शास्त्र में विंड चाइम का विशेष महत्व बताया गया है. पौराणिक काल से ही भारत में इसका उपयोग सकारात्मक ऊर्जा को जगाने के लिए किया जाता रहा है. मान्यता है कि सही तरीके और उचित स्थान पर लगाया गया विंड चाइम घर में पॉजिटिव एनर्जी, सौभाग्य और सफलता को आकर्षित करता है. लेकिन अगर इसे बिना नियमों के या गलत जगह पर लगा दिया जाए, तो यही विंड चाइम गुडलक की जगह बैडलक भी दे सकता है. क्योंकि वास्तु शास्त्र में हर वस्तु के लिए उचित दिशा और स्थान का जिक्र किया गया है. इसलिए शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि घर में प्रत्येक चीज को वास्तु नियम के मुताबिक लगाना चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं विंड चाइम से जुड़े उन नियमों के बारे में, जिनका पालन करना बेहद जरूरी बताया गया है.

किस दिशा में होना चाहिए विंड चाइम?

फेंगशुई के अनुसार, धातु से बने विंड चाइम को हमेशा घर की पश्चिम या उत्तर दिशा में लगाना शुभ है. जबकि, लकड़ी से बने विंड चाइम के लिए पूरब और दक्षिण दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है. अगर विंड चाइम को गलत दिशा में टांगा जाए, तो घर का वातावरण अशांत हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह उत्पन्न हो सकता है.

बेडरूम के लिए विंड चाइम कैसा होना चाहिए

अगर आप विंड चाइम को बेडरूम में लगाने का विचार कर रहे हैं, तो फेंगशुई के अनुसार 9 रॉड वाला विंड चाइम ही चुनें. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनी रहती है. बिना संख्या का ध्यान रखे कोई भी विंड चाइम लगाने से पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं और रिश्तों में खटास आने लगती है.

किन जगहों पर ना लगाएं विंड चाइम?

वास्तु और फेंगशुई दोनों के अनुसार, किचन और पूजा घर में विंड चाइम लगाना शुभ नहीं माना जाता. रसोई घर को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जबकि पूजा स्थल देवी-देवताओं का स्थान होता है. इन जगहों पर विंड चाइम लगाने से घर की महिलाओं की सेहत और मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए विंड चाइम को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाएं, जहां हवा बराबर आती हो. इसे घर के मुख्य द्वार या खिड़की के पास लगा सकते हैं.

कैसे चुनें सही विंड चाइम?

घर के मुख्य द्वार या बड़े कमरे में बहुत छोटा विंड चाइम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती. फेंगशुई के अनुसार, जिस स्थान का आकार जितना बड़ा हो, उसी अनुपात में विंड चाइम का चयन करना चाहिए. सही आकार का विंड चाइम घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है और सकारात्मकता को बढ़ाता है.

विंड करा सकता है आर्थिक नुकसान!

विंड चाइम को कभी भी ऐसे स्थान पर न लगाएं, जहां लोग उसके नीचे बैठते हों या बार-बार उसके नीचे से गुजरते हों. ऐसा करने से आर्थिक संकट, धन हानि और पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है. इसलिए विंड चाइम को हमेशा ऊंचाई पर और सुरक्षित स्थान पर लगाना चाहिए.

इन बातों का रखें विशेष ख्याल

फेंगशुई के अनुसार, विंड चाइम से निकलने वाली आवाज घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. इसकी आवाज से न सिर्फ घर का वातावरण खुशनुमा रहता है, बल्कि आपसी रिश्तों में भी मधुरता आती है. विंड चाइम खरीदते समय ध्यान रखें कि उसके पाइप खोखले हों, ताकि उससे निकलने वाली आवाज साफ सुनाई दे सके.

