पारिजात का पौधा बनाएगा किस्मत चमकदार! सही दिशा में लगाने से खुलेंगे तरक्की और धन के दरवाजे

Vastu Shastra: हिंदू धर्म में पारिजात के पौधे का विशेष धार्मिक और वास्तु महत्व बताया गया है. इस पौधे पर खिलने वाले सफेद-नारंगी रंग के फूल न सिर्फ सुंदर होते हैं, बल्कि अत्यंत शुभ भी माने जाते हैं. पारिजात को कई जगहों पर हरसिंगार या रात की रानी के नाम से जाना जाता है. देर शाम को खिलने वाले ये फूल अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को दिव्य बना देते हैं और घर में सकारात्मकता का संचार करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, पारिजात के फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं. यही कारण है कि इसे घर में लगाने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. वहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला माना गया है. हालांकि, इसे लगाने से पहले सही दिशा और शुभ दिन का ध्यान रखना जरूरी होता है, अन्यथा शुभ फल के बजाय विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं.

कब लगाएं पारिजात का पौधा

वैसे तो पौधे किसी भी दिन लगाए जा सकते हैं, लेकिन पारिजात के पौधे को घर में लगाने के लिए कुछ दिन अत्यंत शुभ माने गए हैं. सोमवार को यह पौधा लगाना शुभ होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित है और पारिजात उनकी आराधना में भी प्रयुक्त होता है. शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी का माना गया है, इसलिए इस दिन पौधा लगाने से धन-समृद्धि के योग बनते हैं. इसके अलावा, गुरुवार को भी पारिजात का पौधा लगाना शुभ फल देता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इन दिनों में पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है.

किस दिशा में लगाएं पारिजात का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, पारिजात के पौधे को घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में लगाना सबसे शुभ माना गया है. यह दिशा देवताओं की दिशा कही जाती है और यहां पौधा लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. अगर यह स्थान उपलब्ध न हो तो उत्तर दिशा भी इस पौधे के लिए शुभ होती है. माना जाता है कि इस दिशा में पारिजात लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है. ध्यान रहे कि पौधे को कभी भी घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में न लगाएं, क्योंकि यह दिशा वास्तु के अनुसार स्थिरता की होती है और यहां पौधा लगाने से उन्नति रुक सकती है.

पारिजात के फायदे

धन और समृद्धि की प्राप्ति- पारिजात लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है.

वास्तु दोष से मुक्ति- यह पौधा घर के वास्तु दोष को दूर करता है और वातावरण को सकारात्मक बनाता है.

स्वास्थ्य और उन्नति- पारिजात के पौधे की सुगंध मन को शांत करती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और कार्यों में सफलता मिलती है.

संतान और पारिवारिक सुख- माना जाता है कि इस पौधे से परिवार में प्रेम, तालमेल और संतान सुख की प्राप्ति होती है.

पूजन में महत्व- पारिजात के फूल पूजा में अत्यंत शुभ माने जाते हैं. इनसे देवी-देवताओं की आराधना करने पर विशेष कृपा प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)