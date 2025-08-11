Vastu Tips: घर में होते हैं हमेशा कलह और लड़ाई-झगड़े, भूलकर भी ना करें वास्तु से जुड़ी ये 3 गलतियां

Vastu Tips: अक्सर लोग अपने घर को सजाने में पूरी मेहनत और पैसा लगाते हैं- फर्नीचर, पौधे, पेंटिंग्स और सजावटी सामान के साथ-साथ कई बार वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखते हैं. इसके बावजूद कभी-कभी घर में अनचाही कलह और अशांति बनी रहती है. इसका एक कारण ऐसे छोटे-छोटे वास्तु दोष भी हो सकते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते. इनमें से एक है जूते-चप्पल से जुड़े वास्तु नियम. वास्तु शास्त्र में जूते-चप्पलों से जुड़े वास्तु नियमों को खास महत्व दिया गया है.

वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर इन नियमों का सही से पालन किया जाए तो घर में अनावश्यक होने वाले कलह-क्लेश अपने आप खत्म हो जाएंगे और घर-परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बना रहेगा. वास्तु शास्त्र में कुछ स्थानों को पवित्र माना गया है, जहां जूते-चप्पल पहनकर जाना अशुभ होता है. इन नियमों का पालन करने से घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है. आइए जानते हैं किन जगहों पर जूते-चप्पल पहनकर जाने से बचना चाहिए.

पूजा घर में जूते-चप्पल पहनना वर्जित

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का पूजा स्थल सबसे पवित्र स्थान होता है. जिस तरह मंदिर में प्रवेश से पहले हम जूते-चप्पल बाहर निकालते हैं, वैसे ही घर के मंदिर या पूजा घर के पास भी जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए. ऐसा करना देवी-देवताओं का अपमान माना जाता है और इससे घर की शांति भंग हो सकती है. ऐसे में हमेशा वास्तु के इस नियम का खास ख्याल रखना चाहिए.

रसोईघर में फूटवियर का प्रयोग न करें

वास्तु शास्त्र में रसोई को भी पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है. वास्तु के अनुसार रसोई में जूते-चप्पल पहनकर प्रवेश करना अशुभ माना जाता है. इससे घर में भोजन और धन की कमी हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. इसलिए किचन से जुड़े नियमों को कभी नजरअंदाज ना करें.

तिजोरी के आसपास जूते-चप्पल न पहने

वास्तु शास्त्र में तिजोरी को लक्ष्मी मां का स्थान माना गया है. तिजोरी के पास जूते-चप्पल पहनकर जाना पवित्रता भंग करने के समान है. ऐसा करने से आर्थिक हानि और धन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसलिए वास्तु नियम के मुताबिक, कभी भी तिजोरी के आसपास जूते-चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)