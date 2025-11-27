Vastu Tips: घर में बांस का पौधा लगाना शुभ या अशुभ, जान लें आपके भाग्य और धन पर क्या पड़ता है असर!

Bamboo Plant Vastu Tips: अगर आपके घर में भी बांस का पौधा है तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि घर में बांस का पौधा लगाना शुभ होता है या अशुभ. दरअसल, वास्तु शास्त्र और फेंग शुई दोनों में ही एक अति शुभ पौधे और पेड़ के रूप में बांस को माना गया है. बांस के पौधे को घर में लगाने से घर के सभी सदस्य के भाग्य खुल जाते हैं. ऐसे घर के लोगों के दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है. आइए जानें बांस के पौधे से जुड़े क्या नियम है और इससे क्या लाभ होता है.

घर में बांस के पौधे को लगाने के लाभ

किसी घर में बांस का पौधा होना अति शुभ होता है. घर में बांस का पौधा होने से सौभाग्य, शांति और प्रगति आती है.

घर में बांस का पौधा होने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है और सकारात्मकता का संचार होता है.

घर या ऑफिस में बांस का पौधा रखने से करियर ऊंचाई तक पहुंचती है और बिजनेस में तरक्की होती है.

बांस का पौधा जिस घर में होता है उस घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है. संतान की आयु लंबी होती है.

बांस का पौधा घर में होने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर होता है.

बांस के पौधे से जुड़े नियम

गमले में लगाएं बांस का पौधा

बांस के पौधे को गमले में लगाएं क्योंकि जमीन पर इसे लगाने से यह बड़ा हो जाएगा और इसके अशुभ प्रभाव घर पर पड़ने लगेंगे.

बांस के पौधे की उंचाई

घर में बांस का पौधा 2 से 3 फीट तक की ऊंचाई वाला ही लगाएं. इससे बड़ा पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है. पौधे को गंदे स्थान न लगाएं.

बांस के पौधे के लिए सही दिशा

बांस के पौधे को घर के दक्षिण-पश्चिम में कतई न लगाएं. ध्यान रहे कि कभी भी बांस का पौधा सूखने न दें. इससे घर में धन हानि हो सकता है.

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

