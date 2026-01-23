Vastu Tips: किन चीजों को खाली रखना बना देगा आपको बहुत दरिद्र, धन और समृद्धि पाने के लिए जानें

Vastu Tips for money​: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का एक एक वस्तु अपनी ऊर्जा लिए होता है और यही ऊर्जा घर के सदस्यों के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है. कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी आदतें भी घर का वास्तु खराब कर देती है. विशेषकर घर में कुछ वस्तुओं को खाली रखना घर को कंगाल कर सकता है. नकारात्मक उर्जा को आकर्षित कर सकता है. धन संबंधी दिक्कतें दूर रहे इसके लिए आइए जानें घर की कौन सी चीजें कभी खाली न रखें ताकि परेशानियां न हो, समस्याएं घर में न प्रवेश करें और रिश्तों में तनाव न पैदा हो सके.

घर में कभी खाली न रखें ये चीजें

पर्स और तिजोरी को न रखें खाली

वास्तु के अनुसार, अपने पर्स और अपनी तिजोरी को कभी भी खाली न रखें. पर्स में हमेशा एक नोट तो जरूर रखें. वहीं तिजोरी में कुछ न कुछ धन आदि रखें. मान्यता के अनुसार पर्स या तीजोरी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए. इससे धन की आवक घर में नहीं होती है.

पूजा घर में जल पात्र को न रखें खाली

मंदिर में जल पात्र को कभी खाली नहीं रखना चाहिए और खाली हों तो उसे उल्टा करके रखें. मंदिर में जल पात्र को खाली रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. खाली जल पात्र होने पर पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा. पात्र में ताजा पानी रखें, फूल और आम के पत्ते रखें.

बाथरूम की बाल्टी को न रखें खाली

घर के बाथरूम के कुछ विशेष नियम हैं उसके अनुसार बाल्टी या लोटे को कभी खाली न रखें. इससे धन संकट घर को घेर सकता है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. बाल्टी में हमेशा थोड़ सा पानी भरकर रखें. सकारात्मकता बनी रहेगी.

अनाज का डिब्बा को न रखें खाली

घर की रसोई में हमेशा माता अन्नपूर्णा का वास करती हैं. ऐसे में रसोई में कभी अनाज का बर्तन या डिब्बा न खाली रखें. इससे मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो सकती हैं. अनाज के डिब्बे को अनाज खत्म होने से पहले ही भर दें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

