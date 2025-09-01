Vastu Tips: क्या आप भी इन जगहों पर रखते हैं पानी की टंकी? जानिए कैसे हो सकता है भारी नुकसान!

Vastu Tips For Water Tips: हर घर में पानी की टंकी होना ज़रूरी है। चाहे पीने के लिए पानी स्टोर करना हो या घरेलू कामों के लिए, टंकी का उपयोग हर परिवार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की टंकी कहाँ रखी जाती है, इसका असर आपके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति तक पर पड़ सकता है? कई बार लोग अनजाने में टंकी को गलत जगह पर लगवा देते हैं, जिससे वास्तु दोष और स्वास्थ्य समस्याएं दोनों पैदा हो सकती हैं। टंकी की सही दिशा और स्थान न सिर्फ घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है बल्कि परिवार में खुशहाली और समृद्धि भी लाता है। आइए जानते हैं वे 3 जगहें जहाँ पानी की टंकी रखने से बचना चाहिए, वरना इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।

1. घर के बिल्कुल बीच में पानी की टंकी रखना

घर का मध्य भाग वास्तु में ब्रह्मस्थान माना जाता है। यह हिस्सा घर की ऊर्जा का केंद्र होता है और यहाँ पर भारी चीज़ें रखने की मनाही होती है।

क्यों नुकसानदायक है?

यदि पानी की टंकी घर के बीचों-बीच रखी जाती है तो यह घर की ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती है। इसके कारण घर के सदस्यों को मानसिक तनाव, बार-बार बीमार पड़ने और रिश्तों में खटास जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

व्यावहारिक असर:

घर के बीचों-बीच टंकी होने से जगह कम हो जाती है, जिससे घर का लेआउट भी खराब लगता है। कई बार रिसाव या लीकेज की समस्या भी परिवार के लिए परेशानी बन जाती है।

सही समाधान:

घर के मध्य भाग को हमेशा खुला और साफ रखें। पानी की टंकी को छत पर उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रखना शुभ माना जाता है।

2. घर के दक्षिण-पूर्व कोने (अग्निकोण) में टंकी रखना

दक्षिण-पूर्व को अग्निकोण कहा जाता है और यह स्थान अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। इस कोने में पानी की टंकी रखना जल और अग्नि के टकराव को दर्शाता है।

क्यों नुकसानदायक है?

जल और अग्नि का मेल अशांति और विवाद का कारण बनता है। यहाँ टंकी रखने से परिवार में लगातार झगड़े, आर्थिक हानि और मानसिक अस्थिरता बनी रहती है।

व्यावहारिक असर:

दक्षिण-पूर्व में रखी गई टंकी से दीवारों में नमी और सीलन हो सकती है, क्योंकि इस दिशा पर सूरज की तेज रोशनी आती है। इससे टंकी जल्दी खराब हो जाती है और पानी भी जल्दी गर्म हो जाता है।

सही समाधान:

यदि टंकी पहले से ही इस कोने में रखी है तो उसके नीचे लकड़ी का प्लेटफ़ॉर्म बनवाएं और उसके चारों ओर हमेशा साफ-सफाई रखें। बेहतर होगा कि टंकी को उत्तर या पश्चिम दिशा में शिफ्ट कर दें।

3. घर के उत्तर-पूर्व कोने (ईशान कोण) में टंकी रखना

उत्तर-पूर्व दिशा को सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। यह स्थान घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ा होता है।

क्यों नुकसानदायक है?

इस दिशा में पानी की टंकी रखने से घर में बाधाएं, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव बढ़ता है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बिगड़ सकता है और पढ़ाई करने वाले बच्चों का ध्यान भी भटक सकता है।

व्यावहारिक असर:

ईशान कोण पर टंकी रखने से घर का पानी ठंडा और बासी हो सकता है। कई बार यहाँ रखी टंकी के कारण दीवारों पर नमी और फंगस की समस्या भी होने लगती है।

सही समाधान:

उत्तर-पूर्व को हमेशा साफ, खुला और हल्का रखें। यह स्थान मंदिर या ध्यान स्थल के लिए उत्तम माना जाता है। पानी की टंकी यहाँ रखने की बजाय इसे छत पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है।

पानी की टंकी रखने के सही स्थान

अब जब आपने उन 3 गलत जगहों के बारे में जान लिया, तो यह जानना भी ज़रूरी है कि पानी की टंकी कहाँ रखी जाए ताकि जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहे।

दक्षिण-पश्चिम दिशा: यहाँ टंकी रखने से स्थिरता आती है और परिवार में धन-संपत्ति बढ़ती है।

पश्चिम दिशा: इस स्थान पर टंकी रखने से सेहत और सफलता दोनों मिलती हैं।

उत्तर दिशा: यहाँ रखी टंकी से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और स्वास्थ्य लाभ होता है।

टंकी रखने से जुड़ी अन्य सावधानियाँ

टंकी हमेशा ढकी हुई होनी चाहिए ताकि धूल-मिट्टी और मच्छर उसमें न जा सकें।

काले रंग की टंकी से बचना चाहिए, हल्के रंग जैसे नीला या हरा रंग शुभ माने जाते हैं।

टंकी की नियमित सफाई ज़रूरी है, वरना पानी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

पानी की टंकी को सीधे ज़मीन पर न रखें, हमेशा ऊँचाई पर प्लेटफ़ॉर्म बनवाकर रखें।

यदि टंकी छत पर है तो उसके नीचे बेडरूम या किचन न हो, वरना यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

निष्कर्ष

पानी की टंकी हर घर का अहम हिस्सा है, लेकिन इसे कहाँ रखा जाता है, यह बात आपके पूरे परिवार के जीवन पर गहरा असर डालती है। घर के बीचों-बीच, दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पूर्व कोने में टंकी रखना भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

