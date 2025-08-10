Vastu Tips: शनि देव से मां काली तक... घर के मंदिर में कभी साथ न रखें इन देवी देवताओं की प्रतिमा, लग जाएगा भयानक दोष

Vastu Tips For Home Mandir: कई घरों में ऐसा होता है कि घर के पूजा स्थल यानी घर के छोटे से मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमा या तस्वीर रख देते हैं और हर दिन पूजा अर्चना करते हैं. ध्यान दें कि घर के मंदिर से ही घर के कोने कोने तक सकारात्मकता संचार होता है. सुख समृद्धि का रास्ता घर की मंदिर से ही निकलता है. लेकिन घर के मंदिर से जुड़े कुछ नियमों को जानना बहुत जरूरी है नहीं तो वास्तु दोष लग सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कुछ देवी देवताओं की प्रतिमा को न तो एक साथ स्थान देना चाहिए और न तो उनकी एक साथ पूजा की जाती है. ऐसा करना अति अशुभ होता है जिससे नकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है.

पूजा घर का वास्तु खराब होने से घर में गृह क्लेश बढ़ सकता है. घर का कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार होता रहता है. आर्थिक तंगी ऐसे शुरू हो सकती है कि घर का पूरा पैसा ही बर्बाद हो जाए. ऐसे में जरूरी है कि जान लें कि घर के मंदिर में किन देवी देवताओं को साथ न रखें.

इन देवी देवताओं की प्रतिमा घर के मंदिर में साथ न रखें

वैसे तो घर पर शिवलिंग रखने से बचना चाहिए क्योंकि शिवलिंग को स्थान देने और उसकी पूजा करने के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. ध्यान दें कि अगर घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो एक से अधिक शिवलिंग मंदिर में न रखें. इससे पूरे घर में नकारात्मकता फैल सकती है.

शालिग्राम भगवान

घर के मंदिर में कभी भी एक साथ दो शालिग्राम भगवान को न रखें. इससे घर में भयंकर वास्तु दोष लग सकता है व नकारात्मकता फैल सकती है और भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं.

हनुमान जी और शनि देव

हनुमान जी और शनि देव की प्रतिमा को कभी भी घर के मंदिर में साथ नहीं रखना चाहिए. इससे भी बड़ी बात ये है कि घर में शनि देव की को स्थापित ही नहीं करना चाहिए. इन दोनों ही गलतियों से घर का वास्तु बुरी तरह प्रभावित होता है. साथ ही शनि दोष का भागी बनना पड़ता है. ऐसा करना घर के लिए बहुत अशुभ होता है.

मां काली और मां लक्ष्मी

घर के मंदिर में एक साथ मां काली और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित नहीं करनी चाहिए. मां लक्ष्मी धन, वैभव का आशीर्वाद देती हैं तो वहीं मां काली का रूप अति उग्र और गुस्से वाला है. दोनों देवियों का प्रभाव अलग अलग है. ऐसे में मां लक्ष्मी और मां काली की प्रतिमा साथ रखेंगे तो धन हानि और अन्य परेशानिया बनी रहेंगी.

