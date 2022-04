Vastu Tips to get rid of family problems: परिवार हर व्यक्ति के जीवन में अहम होता है. सुखी और समृद्धशाली परिवार में कौन नहीं रहना चाहता है? इसके लिए हर व्यक्ति तरह-तरह के उपाय करता है ताकि परिवार में सुख- शांति बनी रहे. कलह, क्लेश, रोग, ईर्ष्या आदि हो तो इसके निवारण हेतु उपाय भी खुद करना होगा. यहां परिवार की खुशहाली के लिए कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन सुख-शांतिपूर्वक चलता रहेगा. परिवार की खुशहाली के लिए निम्नलिखित उपाय करने से पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण चलता है, साथ ही गृह क्लेश हो तो वो भी समाप्त हो जाता है.

बहुत काम के हैं ये उपाय

- रात्रि में सोते समय अपनी बेड के बगल में थोड़ा सा पानी रख लें. सुबह वही पानी किसी बड़े पेड़ की जड़ों में डाल दें. इससे झगड़े, बेइज्जती, बीमारियों, तोहमत या किसी दूसरी बुराइयों से हमेशा बचाव होता रहेगा.

- अपने भोजन में से गाय, कौआ और कुत्ते तीनों के लिए कुछ हिस्सा पहले से अलग रख लेना चाहिए. इससे पारिवारिक सुख-शांति बनी रहती है.

- प्रत्येक सोमवार को गंगाजल मिश्रित जल से शिवजी का अभिषेक करें. उसके प्रकार ठीक प्रकार से पूजन करने के पश्चात 108 बार ऊँ नमः शिवाय का जप करें. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सौहार्द बना रहता है.

- जिन व्यक्तियों के दांपत्य जीवन में कलह हो, उन्हें प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. सुंदरकांड का पाठ शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू किया जा सकता है.

- प्रदोष के दिन गुड़ का शिवलिंग बनाकर, उसकी विधि पूर्वक पूजा करें, तो दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा.

- 'सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते' इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला जप करने से भी पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ती है.

- जिन स्त्रियों को दांपत्य सुख में स्थायित्व की कामना हो, उन्हें इसके लिए गुरुवार का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए. व्रत वाले दिन केले के वृक्ष की पूजा करें. गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें. ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सुख का आर्शीवाद प्राप्त करें. होता है.

- परिवार में होने वाला कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा-पाठ, विवाह, जन्मोत्सव आदि बिना किसी बाधा के कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाए, तो इसके लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी के सामने दीपक अवश्य जलाएं. गणेशजी की सूंड का पूजन अवश्य करें. ऐसा करने से मांगलिक कार्य में कोई भी विघ्न-बाधा नहीं आएगी.



