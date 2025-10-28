Vastu Tips: किचन में बार बार गिर रही हैं ये 5 चीज तो जान लें क्या मिल रहा है शुभ अशुभ संकेत, आर्थिक संकट या तरक्की!

Vastu Tips For Kitchen: वास्तु शास्त्र में कुछ बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है जिसको जानकर हम घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं जैसे कौन से सामन को कहा खें और कौन सा रूम किसी दिशा में रखें. इसी तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किचन में खाना बनाते समय कुछ चीजों के गिरने को शुभ अशुभ माना जाता है. आइए इस कड़ी में जानें कि किचन में भोजन पकाने के दौरान कौन सी चीजों का गिरना अशुभ होता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. ये 5 सामान के गिरने से क्या संकेत मिलते इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

नमक गिरना धन हानि का संकेत

वास्तु में नमक चंद्रमा का प्रतीक है और जब किचन में यह गिरता है तो घर के सदस्यों को मानसिक तनाव होता है, कोई न कोई चिंता बनी रहती है. पैसों की तंगी होती है. अगर बार बार ऐसा हो कि नमक गिर रहा है तो मां लक्ष्मी ऐसे घर से नाराज होकर भी जा सकती हैं. नमक गिरने पर उसे तुरंत साफ करें. फिर थोड़ा नमक गंगाजल में घोलें और पूरे घर में छिड़कें. इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है.

तेल गिरना दुर्घटना का संकेत

किचन में अगर तेल गिर जाए तो यह घर के लिए बहुत अशुभ माना जाता है. वास्तु अनुसार तेल शनि ग्रह का प्रतीक है और इसका गिरना संकेत देता है कि घर के किसी सदस्य को चोट लग सकती है या गाड़ी से कोई दुर्घटना कर सकती है. घर में नकारात्मक ऊर् के बढ़ने का भी संकेत मिल सकती है.

हल्दी गिरना मानहानि का खतरा

हल्दी का किचन में गिरना समाज में अपमान, मानहानि या सम्मान हानि का अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र में हल्दी गुरु ग्रह और शुभता का प्रतीक है। गिरे हल्दी को इकट्ठा कर पूजा में इस्तेमाल करें और थोड़ी हल्दी दान करें, ताकि गुरु की कृपा बनी रहे और सम्मान सुरक्षित रहे।

दूध उबलकर गिरना

किचन में दूध उबलते हुए दूध गिरे तो इसे अति शुभ माना जाता है. दूध मां लक्ष्मी व चंद्रमा का प्रतीक है. ऐसा होने से धन की बर्बादी होती है और मानसिक अशांति होती है. घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगती है. इसके लिए गिरे दूध को पोछें व दूसरे दिन मंदिर में दूध चढ़ाएं.

चावल गिरना

अगर किचन में अचानक चावल गिर जाए तो संकेत मिलता है कि घर में झगड़े, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होती है. अन्न की कमी भी घर में हो सकती है. ऐसा होने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं. गिरे चावल को पक्षियों को डाल दें और थोड़े चावल जरूरतमंदों को दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

