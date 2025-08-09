Vastu Tips: बाथरूम से उपजे ये वास्तु दोष दिलाते हैं भारी पैसों का नुकसान, राहु के अशुभ प्रभाव से घर होता है बर्बाद!
Advertisement
trendingNow12873548
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: बाथरूम से उपजे ये वास्तु दोष दिलाते हैं भारी पैसों का नुकसान, राहु के अशुभ प्रभाव से घर होता है बर्बाद!

Vastu Tips For Bathroom: इसलिए यदि आपके घर में अचानक आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसों की तंगी महसूस हो रही है, या मानसिक तनाव बना हुआ है, तो एक बार घर के बाथरूम की स्थिति और दिशा की समीक्षा अवश्य करें। छोटे-छोटे वास्तु उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips In Hindi
Vastu Tips In Hindi

Vastu Tips For Bathroom In Hindi: हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व होता है। यह केवल इमारतों की बनावट ही नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। विशेषकर घर के बाथरूम से जुड़ी वास्तु की अनदेखी अक्सर नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है, जिससे परिवार में आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और राहु दोष जैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बाथरूम से जुड़ी वे कौन-सी 5 मुख्य वास्तु गलतियां हैं जो धन हानि और राहु के अशुभ प्रभाव का कारण बन सकती हैं, साथ ही साथ उनके सुधार के उपाय भी बताएंगे।

1. गलत दिशा में बना बाथरूम
वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम को बनाने की सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर-पश्चिम (North-West) मानी जाती है। यदि बाथरूम घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) में बना हो, तो यह राहु दोष को बढ़ावा देता है और मानसिक तनाव, निर्णयों में भ्रम और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है।

प्रभाव:
पैसों की लगातार कमी
निवेश में नुकसान
बेमतलब के खर्च
परिवार में असामंजस्य

उपाय:
यदि बाथरूम की जगह बदलना संभव न हो तो नियमित सफाई रखें, गंगाजल का छिड़काव करें और ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं।

2. टॉयलेट सीट का गलत दिशा में होना
वास्तु के अनुसार टॉयलेट सीट की दिशा का भी विशेष महत्व होता है। सीट हमेशा उत्तर या दक्षिण दिशा में लगी होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे। यदि व्यक्ति उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठता है, तो यह राहु और केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है।

प्रभाव:
अचानक धन हानि
कर्ज बढ़ना
मानसिक अस्थिरता
नौकरी में रुकावट
उपाय:
दिशा बदलना संभव न हो तो टॉयलेट सीट के पास एक छोटा क्रिस्टल बॉल या वास्तु पिरामिड रखें।

3. टपकते नल और लीकेज
वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में पानी का रिसाव या नलों का टपकना धन की बर्बादी का संकेत माना जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से घर से लक्ष्मी के निकलने का संकेत है। यह दोष विशेष रूप से राहु के प्रभाव को सक्रिय कर देता है, जिससे घर में नेगेटिविटी बनी रहती है।

प्रभाव:
आय तो होती है पर पैसे टिकते नहीं
व्यर्थ के खर्च
मन में बेचैनी और क्रोध
व्यापार में घाटा

उपाय:
सभी नलों और पाइपों की मरम्मत कराएं
बाथरूम में नीला बल्ब लगाने से राहु की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है

4. बाथरूम में गंदगी और अंधकार
वास्तु के अनुसार बाथरूम को हमेशा साफ, सुगंधित और हवादार रखना चाहिए। यदि बाथरूम में दुर्गंध, अंधेरा और गंदगी रहती है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जो राहु के दुष्प्रभावों को और अधिक बढ़ा सकता है।
प्रभाव:
अनिद्रा
दिमागी थकान
घर में बार-बार झगड़े
कार्यों में बाधा

उपाय:
बाथरूम में नियमित सफाई करें
सुगंधित धूप या एसेंशियल ऑयल का प्रयोग करें
प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था करें या हल्की रोशनी वाला बल्ब जलाकर रखें

5. बाथरूम और रसोई का आमने-सामने होना
वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम और किचन का आमने-सामने होना बेहद अशुभ माना जाता है। रसोई घर अग्नि तत्व से जुड़ी होती है जबकि बाथरूम जल तत्व से। दोनों का आमना-सामना परिवार में असंतुलन पैदा करता है, विशेषकर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में बढ़ोतरी होती है।

प्रभाव:
परिवार के सदस्यों में तनाव
खाना बनाने में विघ्न
रोगों का बढ़ना
घर में बार-बार मरम्मत की ज़रूरत

उपाय:
दरवाजे पर कोई भारी पर्दा या लकड़ी की स्क्रीन लगाएं
रसोई में अग्नि देवता का चित्र या दीपक जलाएं

राहु दोष को दूर करने के वास्तु उपाय:
शिव पूजा करें – राहु के दोष को शांत करने के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

नीलम या गोमेद धारण करें – लेकिन इसे विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह से ही पहनें।
राहु मंत्र का जाप करें – “ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं स: राहवे नम:” का 108 बार जाप करना लाभकारी होता है।

बाथरूम में काले रंग की वस्तुएं न रखें – यह राहु को और अधिक उग्र बना सकता है।
बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें – इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर नहीं फैलती।

निष्कर्ष:
वास्तु शास्त्र केवल एक धार्मिक या परंपरागत ज्ञान नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। बाथरूम, जो घर की सबसे अधिक उपयोग में आने वाली जगहों में से एक है, यदि वास्तु के अनुसार न हो तो घर की समृद्धि और सुख-शांति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन की हर ओर धूम? जानें राखी बाधने का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ योग!

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार..., इन खूबसूरत संदेशों से दें राखी की शुभकामनाएं, कहें हैप्पी रक्षाबंधन! 

About the Author
author img
नरिंदर जुनेजा

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
suvendu adhikari
शुभेंदु के काफिले पर किसने किया अटैक.. ये तो राज्यपाल को पता होगा, TMC का तंज
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान में 158 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, विमान में 158 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
;