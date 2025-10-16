Advertisement
trendingNow12964141
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips for Diwali: दिवाली पर घर के बाथरूम में किस ओर जलाकर रखें दीया, सही दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत!

Vastu Tips for Bathroom On Diwali: घर का बाथरूम एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण जगह है जिसे साफ रखना चाहिए और वास्तु अनुसार किसी भी तरह की गलती बाथरूम को लेकर नहीं करनी चाहिए आइए जानें दिवाली के मौके पर बाथरूम में किस दिशा में दीया जलाकर रखें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips for Bathroom on diwali
Vastu Tips for Bathroom on diwali

Vastu Tips for Bathroom: दिवाली के त्योहार पर घर के कोने कोने में दीय जलाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली के त्योहार पर दीया से जुड़े किन वास्तु टिप्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर के कोने कोने में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार हो सके. दरअसल बाथरूम घर की वो जगह है जहां पर थोड़ी सी भी गलती या लापरवाही की गई तो घर में तुरंत नकारात्मकता फैल सकती है. ऐसे में बाथरूम की सफाई से लेकर बाथरूम में दीपक को किस दिशा में जलाकर रखें, ऐसी सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पूरे घर को सजाने के साथ बाथरूम की साफ सफाई वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए इस कड़ी में इसी बारे में विस्तार से जानें.

किस दिशा में रखें दीया
वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में दीया जलाना अति शुभ होता है लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किस दिशा में दीया जलाकर रखें. बाथरूम के पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में दीया जलाकर रखें. इससे घर का राहु ठीक होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

तेल और रूई खा रखें ध्यान
बाथरूम में आप जो दीया जलाकर रख रहे हैं उसे तिल के तेल और रुई की बाती का इस्तेमाल करें. इससे घर को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं पाएगी और घर की शांति बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

बाथरूम की सफाई
दीया जलाने से पहले इस बात का पूजा ध्यान रखें कि बाथरूम की पूरी सफाई कर लें और बाथरूम या उसके उसके आसपास कोई भी कूड़ा न रहने दें. गंदगी घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.

सही समय में जलाएं दीया
बाथरूम में दीया जलाने का समय जरूर चुन लें, क्योंकि सही समय पर दीया जलाने से नाकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. बाथरूम में दिया जलाने के लिए सबसे अच्छआ समय का शाम होता है, सूर्यास्त के बाद दीया जलाएं. 

सही जगह पर रखें दीया
बाथरूम पानी वाली जगह है ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि दीयों को ऐसी जगह पर रखे कि उसमें पानी न जाएं या गलती से भी दीया न बुझे. क्योंकि दिवाली पर दीयों का बुझना शुभ नहीं होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Diwali 2025: दिवाली से पहले ही जानें किन 4 राशि वालों पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा,ऐशो आराम में कटती है जिंदगी, होते बहुत लकी!

और पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर राशि अनुसार दान कर पाएं कृपा, जागते ही श्रीहरि चमकाएंगे आपकी किस्मत!

और पढ़ें- Kali Puja 2025: कार्तिक अमावस्या की रात काली पूजा में माता को अर्पित करें उनके प्रिय भोग, भय और संकट से होंगे मुक्त

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
Bhupendra Patel
17 अक्टूबर को इस राज्य में बदल जाएगी कई नेताओं की किस्मत! हाईकमान ने लगा दी मुहर
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
Sentinel Island
भारत का वो 'दुर्लभ' इलाका, जहां जाने की नहीं है इजाजत,क्यों नहीं है दुनिया से संपर्क
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन