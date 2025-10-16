Vastu Tips for Diwali: दिवाली पर घर के बाथरूम में किस ओर जलाकर रखें दीया, सही दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत!

Vastu Tips for Bathroom: दिवाली के त्योहार पर घर के कोने कोने में दीय जलाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली के त्योहार पर दीया से जुड़े किन वास्तु टिप्स का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर के कोने कोने में सकारात्मकता और समृद्धि का संचार हो सके. दरअसल बाथरूम घर की वो जगह है जहां पर थोड़ी सी भी गलती या लापरवाही की गई तो घर में तुरंत नकारात्मकता फैल सकती है. ऐसे में बाथरूम की सफाई से लेकर बाथरूम में दीपक को किस दिशा में जलाकर रखें, ऐसी सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पूरे घर को सजाने के साथ बाथरूम की साफ सफाई वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. आइए इस कड़ी में इसी बारे में विस्तार से जानें.

किस दिशा में रखें दीया

वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में दीया जलाना अति शुभ होता है लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किस दिशा में दीया जलाकर रखें. बाथरूम के पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में दीया जलाकर रखें. इससे घर का राहु ठीक होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

तेल और रूई खा रखें ध्यान

बाथरूम में आप जो दीया जलाकर रख रहे हैं उसे तिल के तेल और रुई की बाती का इस्तेमाल करें. इससे घर को कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं पाएगी और घर की शांति बनी रहेगी.

बाथरूम की सफाई

दीया जलाने से पहले इस बात का पूजा ध्यान रखें कि बाथरूम की पूरी सफाई कर लें और बाथरूम या उसके उसके आसपास कोई भी कूड़ा न रहने दें. गंदगी घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.

सही समय में जलाएं दीया

बाथरूम में दीया जलाने का समय जरूर चुन लें, क्योंकि सही समय पर दीया जलाने से नाकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. बाथरूम में दिया जलाने के लिए सबसे अच्छआ समय का शाम होता है, सूर्यास्त के बाद दीया जलाएं.

सही जगह पर रखें दीया

बाथरूम पानी वाली जगह है ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि दीयों को ऐसी जगह पर रखे कि उसमें पानी न जाएं या गलती से भी दीया न बुझे. क्योंकि दिवाली पर दीयों का बुझना शुभ नहीं होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

