Vastu Tips: घर के मंदिर में रखा खाली शंख सुखा देगा तिजोरी का धन, पैसों की तंगी दूर करना है तो जानें शंख के वस्तु टिप्स!

Shankh keeping rules: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में एक महत्वपूर्ण वस्तु का जिक्र किया जाता है जो न केवल वस्तु है बल्कि उसे दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं शंख की जो अति पवित्र और धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. जिस घर में शंख होता है वहां का वातावरण शुद्ध होता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. हालांकि, इस बात को जानना जरूरी है की खाली शंख या सूखा शंख क्या घर में रख सकते हैं, इस कड़ीं में हम यही जानेंगे और शंख से जुड़े कुछ वास्तु नियम भई जानेंगे.

घर में खाली शंख रखना क्यों वर्जित है

सनातन धर्म में शंख की पूजा आराधना की जाती है और इसे साक्षात दैवीय ऊर्जा और शुभता को धारण करने वाला माना जाता है. लेकिन शंख को पूजा घर में बिना किसी वस्तु के कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए और न तो इसे सूखा छोड़ना चाहिए. ऐसे करने से धन हानि से लेकर कई दिक्कतें घर को घेर सकती हैं. शंख का खालीपन घर के माहौल को खराब कर सकता है और मां लक्ष्मी भी क्रोधित होकर घर छोड़ सकती है. वहीं शंख का समुद्र से गहरा संबंध है ऐसे में में हमेशा शंख में पानी भरकर रखना चाहिए. इससे घर में धन का प्रवाह भीतर की ओर होता है. मां लक्ष्मी भी अति प्रसन्न रही हैं.

शंख से जुड़े वास्तु टिप्स (Vastu Tips For Shankh)

शंख को हमेशा पूजा घर में ही रखें (Keep puja at home only)

वास्तु अनुसार शंख को पूजा घर में ही एक तय स्थान पर रखें, न की इधर उधर रखें या बारा बार स्थान बदलें. वास्तु अनुसार शंख को रखने का सबसे सही जगह है कि इस पूजा घर में भगवान के आस पास ही स्थान दें. इससे भगवान घर पर कृपा बरसाते हैं और प्रसन्न मुद्रा में घर में वास करते हैं.

इस दिशा में रखें शंख (Keep the conch in this direction)

वास्तु के अनुसार कुबेर देव की दिशा उत्तर है और घर की उत्तर दिशा में जब शंख रखते हैं घर की ओर धन का आकर्षण बढ़ता है. ऐसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं.

शंख को जमीन पर न रखें (Do not place on the ground)

वास्तु शास्त्र अनुसार शंख जमीन पर न रखें बल्कि एक कपड़े के ऊपर रखें, इसे बजाकर झूठा ही न रखे दें बल्कि साफ पानी से धो भी दें. शंख से जुड़े इस एक वास्तु टिप्स का ध्यान रखने से घर की सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा.



शंख का मुख ऊपर की तरफ रखें (Face Up)

शंख की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे इसके लिए इसके लिए शंख में हमेशा जल भरकर रखें और शंख का मुख ऊपर की ओर रखें. इससे मां लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पर बनी रहेगी और भगवान विष्णु भी घर को सकारात्मकता प्रदान करेंगे. सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होगी.

शंख को बिना कारण न बजाएं (Don't blow the conch without any reason)

पूजाघर में रखे शंख को अभ्यास के लिए या बिना कारण कतई न बजाएं. इसे केवल पूजा के समय ही बजाएं. शंख बिना कारण बताने से नकारात्मकता का पूरे घर में फैलाव होने लगता है. वहीं पूजा के समय शंख बजाने से वातावरण हल्का और शुद्ध होने लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

