Vastu Tips: राहु दोष से मुक्ति दिला सकता है खाली गमला, जानें क्या है वास्तु का यह गहरा रहस्य!
Advertisement
trendingNow12912416
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: राहु दोष से मुक्ति दिला सकता है खाली गमला, जानें क्या है वास्तु का यह गहरा रहस्य!

 Vastu Tips For Rahu Dosh: घर के दक्षिण-पश्चिम या पश्चिम दिशा में साफ और खाली गमला रखकर आप न केवल राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता भी ला सकते हैं। तो अगर आप राहु दोष से परेशान हैं और सरल उपाय की तलाश में हैं, तो यह वास्तु रहस्य आपके लिए एक बेहतर शुरुआत हो सकता है।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 07, 2025, 05:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips
Vastu Tips

Rahu Dosh Ke Vastu Upay: हमारे जीवन में ग्रह-नक्षत्रों का गहरा प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु की स्थिति जन्म कुंडली में अशुभ मानी जाती है, तो इसे राहु दोष कहा जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, करियर में रुकावट, रिश्तों में खटास और अचानक आने वाली कठिनाइयों का कारण बन सकता है। ऐसे में लोग राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए कई तरह के उपाय खोजते हैं—मंत्र, पूजा-पाठ, दान और वास्तु उपाय।

वास्तु शास्त्र कहता है कि घर की ऊर्जा हमारे जीवन पर सीधा असर डालती है। यदि घर में कुछ खास वस्तुओं को सही दिशा में रखा जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होकर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। इन्हीं उपायों में से एक है—घर में खाली गमला रखना। अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाली गमले का वास्तु और राहु दोष से क्या संबंध है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

राहु दोष क्या है?
राहु को छाया ग्रह माना गया है। यह वास्तविक ग्रह नहीं है, बल्कि एक गणितीय बिंदु है, जो चंद्रमा की गति से संबंधित है। जब राहु व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में आ जाता है, तो जीवन में भ्रम, अस्थिरता, भय और मानसिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इसे ही राहु दोष कहा जाता है।

Add Zee News as a Preferred Source

इस दोष के प्रभाव से व्यक्ति को निम्नलिखित समस्याएँ हो सकती हैं:
अचानक धन की हानि
बार-बार असफलता
मानसिक तनाव और अनिद्रा
पारिवारिक रिश्तों में तनाव
नशे की लत या बुरी संगत
निर्णय लेने में भ्रम
यही कारण है कि लोग राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए वास्तु और ज्योतिषीय उपाय अपनाते हैं।

खाली गमले का रहस्य
वास्तु शास्त्र के अनुसार, खाली गमलारिक्तता और नव ऊर्जा का  प्रतीक होता है। इसका अर्थ है कि जैसे गमला खाली होने पर नई मिट्टी और पौधे को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही यह जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर नई सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यह माना जाता है कि राहु की नकारात्मक शक्ति अक्सर घर में जमा होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से सक्रिय होती है। खाली गमला इस ऊर्जा को सोख लेता है और घर में शांति व स्थिरता लाता है।

घर में खाली गमला रखने की सही दिशा
वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार खाली गमला रखने के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा (South-West) और पश्चिम दिशा (West) को उपयुक्त माना गया है।

दक्षिण-पश्चिम दिशा
यह दिशा स्थिरता और मजबूती का प्रतीक मानी जाती है।
यहाँ खाली गमला रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जीवन में स्थिरता आती है।

पश्चिम दिशा
पश्चिम दिशा राहु से जुड़ी दिशा मानी जाती है।
इस दिशा में खाली गमला रखने से घर में राहु दोष का असर धीरे-धीरे कम होता है और मानसिक संतुलन बना रहता है।
ध्यान रहे कि गमला बिल्कुल साफ-सुथरा हो और उसमें किसी भी तरह की गंदगी या टूट-फूट न हो।

गमले का चुनाव कैसे करें?
गमला मिट्टी या सिरेमिक का होना चाहिए।
उसमें कोई पौधा न लगाएँ, बल्कि उसे पूरी तरह खाली रखें।
यदि संभव हो तो गमले के भीतर हल्दी या कपूर की थोड़ी मात्रा रख सकते हैं, इससे उसकी ऊर्जा और अधिक प्रभावी मानी जाती है।
समय-समय पर गमले को धोकर साफ रखें।

खाली गमले का ज्योतिषीय महत्व
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु का संबंध शून्यता और अंधकार से है। खाली गमला भी शून्यता का प्रतीक है। जब इसे सही दिशा में रखा जाता है, तो यह शून्यता नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर उसे नियंत्रित करती है।

कई विद्वानों का मानना है कि यह उपाय राहु दोष को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह एक ऊर्जा-संतुलन साधन है, जो धीरे-धीरे व्यक्ति के जीवन में राहत लाता है।

अतिरिक्त वास्तु उपाय राहु दोष के लिए
खाली गमले के अलावा राहु दोष को शांत करने के लिए कुछ और उपाय भी वास्तु और ज्योतिष में बताए गए हैं:
काले तिल का दान करें – शनिवार या बुधवार को काले तिल दान करना शुभ माना जाता है।
नीले और काले रंग से परहेज करें – घर में गहरे नीले या काले रंग की सजावट कम से कम रखें।
शंख बजाएँ – रोजाना घर में शंख बजाने से राहु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है।
मूल्यवान धातु रखें – घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में चाँदी या स्टील की वस्तु रखने से राहु शांत होता है।
साफ-सफाई रखें – राहु गंदगी और अव्यवस्था से सक्रिय होता है, इसलिए घर में स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

क्या केवल गमला रखने से समस्या हल हो जाएगी?
यह समझना जरूरी है कि राहु दोष कोई साधारण समस्या नहीं है। इसका प्रभाव गहरा और लंबा हो सकता है। केवल खाली गमला रखने से यह पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन यह एक सहायक उपाय है। यदि राहु दोष बहुत अधिक है, तो ज्योतिषी से परामर्श लेकर अन्य उपाय जैसे मंत्र जाप, दान, पूजा और रत्न धारण करना भी जरूरी हो सकता है।

निष्कर्ष
वास्तु शास्त्र जीवन को सरल और संतुलित बनाने के लिए हमें प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। खाली गमला इसी का एक छोटा लेकिन प्रभावी उपाय है, जो राहु दोष से होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद करता है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Dream Astrology: सपने में बार बार दिख रहा है शिव मंदिर, जीवन से जुड़ी इस बड़ी बात का मिल रहा है संकेत!

और पढ़ें- Mangalwar Ke Upay: इन 5 चीजों के दान से पा सकते हैं बजरंगबली की कृपा, मंगलवार का दिन इसके लिए अति शुभ!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

vastu tips

Trending news

TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
;