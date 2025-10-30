Advertisement
Vastu Tips: चाहते हैं मां लक्ष्मी की कृपा तो ये वास्तु टिप्स दे सकते हैं आपका साथ, नहीं होगी पैसों की तंगी!

Vastu Tips in Hindi: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखा एक एक सामान का वास्तु के हिसाब से रखे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वास्तु नियमों का पालन नहीं किया गया तो घर में वास्तु दोष लग सकता है. इस कड़ी में हम जानें कि कैसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:15 PM IST
Vastu Tips
Vastu Tips

Vastu Tips For Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर व कार्यक्षेत्र में वास्तु से जुड़े कुछ नियमों का ध्यान रखना और उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे वास्तु दोष नहीं लगता है. घर या कार्यस्थल पर सामानों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए और नियमों को अच्छा से जान लेना चाहिए. धन संबंधी समस्याओं से पार पाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहे इसके लिए कुछ वास्तु टिप्स के बारे में हम इस कड़ी में जानेंगे. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

धन संबंधी समस्याओं का अंत
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में अगर आप धन रखते हैं या तिजोरी रखते हैं या फिर आभूषण रखते हैं तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर हमेशा धन बरसाती हैं. ऐसा करने पर का वास्तु भी अच्छा रहता है. इसी दिशा में मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को रखना शुभ परिणाम दे सकता है, घर में धन की आवक बढ़ती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है.

मुख्य द्वार पर शुभ चिह्न
वास्तु अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा या मां लक्ष्मी का प्रवेश मुख्य द्वार से ही होता है. ऐसे में जरूरी है कि घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और 'ओम', 'स्वास्तिक', 'कलश' या ऐसे ही कोई शुभ चिह्न द्वार पर बनाकर रखें. मुख्य द्वार पर सुबह शाम गंगाजल छड़कें और शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाएं. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी और घर में मां लक्ष्मी स्थिर अवस्था में रहेंगी.

मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु टिप्स
हिंदू धर्म की मान्यताओं में धन की देवी मां लक्ष्मी स्वच्छ और साफ जगह पर ही ठहरती है. ऐसे में जरूरी है कि घर में साफ सफाई बनाए रखें, खासकर घर के मंदिर में धूल न बैठने दें. मुख्य द्वार पर कोई भी ऐसी चीज न रखें जिससे नकारात्मकता फैले. जैसे मुख्य द्वार पर कोई भी टूटा फूटा सामान न रखें और न तो गंदा कपड़ा या कूड़ा रखें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करने से पहले ही उल्टे पांव लौट सकती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
