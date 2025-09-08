Vastu Tips: ड्रेसिंग टेबल की गलत दिशा बिगाड़ देगी आपकी शादीशुदा जिंदगी, अपनाकर देखें ये वास्तु टिप्स!
Hindi Newsधर्म

Vastu Tips: ड्रेसिंग टेबल की गलत दिशा बिगाड़ देगी आपकी शादीशुदा जिंदगी, अपनाकर देखें ये वास्तु टिप्स!

Vastu Tips For Home In Hindi: गलत दिशा में रखी गई ड्रेसिंग टेबल पति-पत्नी के बीच तनाव और कलह की वजह बन सकती है, इसलिए अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल रखने के वास्तु नियमों का पालन ज़रूर करें।

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:26 PM IST
Vastu Tips For Home
Vastu Tips For Home

Vastu Tips For Dressing Table: वास्तु शास्त्र भारतीय जीवन शैली का ऐसा प्राचीन विज्ञान है, जो घर, ऑफिस और आसपास की वस्तुओं की दिशा और स्थान के आधार पर व्यक्ति के जीवन की सुख-शांति, स्वास्थ्य और संबंधों को प्रभावित करता है। आज के समय में अधिकतर लोग बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सजने-संवरने और व्यक्तिगत देखभाल की सुविधा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि ड्रेसिंग टेबल को गलत दिशा में रखा जाए तो यह आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों को प्रभावित कर सकता है?

आईना (Mirror) केवल चेहरा दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा को परावर्तित करता है। इसी कारण वास्तु शास्त्र में ड्रेसिंग टेबल और आईने की दिशा को बेहद अहम माना गया है।

ड्रेसिंग टेबल और आईने का महत्व
ड्रेसिंग टेबल में लगा आईना घर की ऊर्जा को दोगुना कर सकता है। यदि यह सही दिशा में है तो घर में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और प्रेम बढ़ता है। वहीं गलत दिशा में रखा आईना दंपत्ति के बीच तनाव, झगड़े और अविश्वास की स्थिति बना सकता है। वास्तु के अनुसार आईना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित भी करता है और नकारात्मकता को भी फैलाने की क्षमता रखता है।

ड्रेसिंग टेबल की गलत दिशा क्यों है हानिकारक?
बिस्तर का प्रतिबिंब दिखना – यदि आईना सीधे बिस्तर को दिखाता है, तो यह दंपत्ति के रिश्ते में अस्थिरता और तनाव बढ़ा सकता है। रात को सोते समय शरीर रिलैक्स होता है, और उस समय आईने में प्रतिबिंब मानसिक शांति को भंग करता है।

पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना – वास्तु में पश्चिम और दक्षिण दिशाएं स्थिरता के लिए मानी जाती हैं, लेकिन आईना यहां होने से रिश्तों और आर्थिक स्थिति में अस्थिरता आ सकती है।आईना खिड़की या दरवाजे के सामने होना – दरवाज़े से आने वाली ऊर्जा को आईना बाहर परावर्तित कर देता है। इससे घर में सकारात्मकता टिकती नहीं है और दंपत्ति के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं।

शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव
अनावश्यक बहसें – दंपत्ति के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ने लगती है।
विश्वास की कमी – नकारात्मक ऊर्जा रिश्ते में अविश्वास को जन्म देती है।
प्रेम में कमी – पति-पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी बनने लगती है।
मानसिक तनाव – दंपत्ति के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्य भी चिड़चिड़े और तनावग्रस्त हो सकते हैं।

ड्रेसिंग टेबल रखने के वास्तु नियम
ड्रेसिंग टेबल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ होता है।
आईना इस तरह लगाएं कि वह बिस्तर का सीधा प्रतिबिंब न दिखाए।
ड्रेसिंग टेबल को खिड़की या मुख्य दरवाजे के ठीक सामने न रखें।
रात को सोने से पहले आईने को कपड़े से ढक दें।
टूटा या धुंधला आईना तुरंत बदलें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनता है।

सही दिशा में रखने से मिलने वाले फायदे
रिश्तों में मिठास – सही जगह रखा ड्रेसिंग टेबल पति-पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम को मजबूत करता है।
समृद्धि में वृद्धि – वास्तु के अनुसार सही स्थान धन और सफलता को आकर्षित करता है।
मानसिक शांति – घर में सकारात्मकता बनी रहती है और तनाव कम होता है।
आत्मविश्वास और आकर्षण – आईना सकारात्मक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करके व्यक्तित्व में निखार लाता है।

आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए
बिस्तर के ठीक सामने आईना रखना।
ड्रेसिंग टेबल को दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना।
गंदा या टूटा हुआ आईना इस्तेमाल करना।
बेडरूम में कई बड़े आईने लगाना।

उपाय यदि ड्रेसिंग टेबल पहले से गलत दिशा में है
रात को आईने पर कपड़ा डालकर सोएं।
ड्रेसिंग टेबल को बिस्तर की सीध से हटाकर किसी कोने में रखें।
आईने में सकारात्मक चीज़ें जैसे पौधे या खुशहाल तस्वीरों का प्रतिबिंब आने दें।
अगर स्थान बदलना संभव न हो, तो वास्तु दोष निवारण के लिए घर में शंख, क्रिस्टल बॉल या हरे पौधे रखें।

निष्कर्ष
ड्रेसिंग टेबल की दिशा देखने में साधारण बात लग सकती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव बेहद गहरा होता है। ड्रेसिंग टेबल की दिशा गलत हो तो पति-पत्नी के बीच तनाव की वजह बन सकती है, जबकि सही स्थान पर रखी गई ड्रेसिंग टेबल रिश्तों में प्रेम, विश्वास और खुशहाली का संचार करती है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;