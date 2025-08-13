Vastu Tips: तुलसी और एलोवेरा एक साथ लगाना शुभ या अशुभ? कोई भी गलती करने से पहले वास्तु नियम जान लें
धर्म

Vastu Tips: तुलसी और एलोवेरा एक साथ लगाना शुभ या अशुभ? कोई भी गलती करने से पहले वास्तु नियम जान लें

Vastu Tips For Basil And Aloe Vera: तुलसी और एलोवेरा दोनों ही बेहद लाभकारी पौधे हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें अलग-अलग स्थान पर लगाना अधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है। अगर आप इन्हें एक साथ लगाते हैं तो यह केवल फैशन या गार्डनिंग ट्रेंड के लिए हो सकता है, लेकिन धार्मिक और ऊर्जात्मक दृष्टिकोण से दूरी बनाए रखना बेहतर है।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:45 PM IST
Vastu Tips For Basil And Aloe Vera
Vastu Tips For Basil And Aloe Vera

Vastu Tips For Basil: आजकल घर की सजावट और स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग कई तरह के पौधे लगाना पसंद करते हैं। इनमें तुलसी और एलोवेरा सबसे लोकप्रिय हैं। तुलसी को भारतीय संस्कृति में देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह औषधीय गुणों से भरपूर है। वहीं, एलोवेरा को "ग़्वारपाठा" के नाम से जाना जाता है, जो स्किन, बाल और पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। सोशल मीडिया और गार्डनिंग ट्रेंड्स में अक्सर यह देखा जा रहा है कि लोग इन दोनों पौधों को एक साथ गमले या पास-पास लगा रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ़ एक फैशन है या वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही भी है? आइए, विस्तार से समझते हैं।

1. तुलसी का महत्व और वास्तु में स्थान
तुलसी को भारतीय घरों में पूजनीय माना जाता है। इसे घर के आंगन, बालकनी या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाया जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और आर्थिक प्रगति में सहायक होता है।
सही दिशा: उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा
संकेत: घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य
देखभाल: रोज़ाना पानी देना और साफ-सफाई बनाए रखना

2. एलोवेरा का महत्व और लाभ
एलोवेरा, जिसे ‘ग़्वारपाठा’ भी कहते हैं, अपने औषधीय और कॉस्मेटिक लाभों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यह पौधा घर के अंदर या बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है।
सही दिशा: पूर्व या दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण)
लाभ: त्वचा, पाचन, इम्यूनिटी और डिटॉक्स में फायदेमंद
वास्तु संकेत: सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना और स्वास्थ्य में सुधार

3. क्या तुलसी और एलोवेरा साथ लगाना सही है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर पौधे की अपनी ऊर्जा होती है। तुलसी सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी है और इसे खुले स्थान में रोशनी के साथ लगाया जाता है। दूसरी ओर, एलोवेरा चंद्र और पृथ्वी तत्व से जुड़ा माना जाता है और इसे हल्की धूप या छांव में भी उगाया जा सकता है।
एक साथ लगाने के फायदे:
गार्डन की सुंदरता बढ़ती है
एक ही जगह पर औषधीय पौधों का लाभ
पानी देने और देखभाल में आसानी
एक साथ लगाने के नुकसान:
तुलसी को ज्यादा धूप चाहिए, जबकि एलोवेरा को सीमित धूप
तुलसी की नमी एलोवेरा की जड़ों को प्रभावित कर सकती है
ऊर्जा संतुलन में असमानता

4. वास्तु विशेषज्ञों की राय
कई वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि तुलसी और एलोवेरा को एक ही गमले में लगाने से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। साथ ही, तुलसी को पूजा-पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एलोवेरा का औषधीय उपयोग ज्यादा है, इसलिए इनका अलग-अलग स्थान पर होना बेहतर है।
तुलसी को घर के उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में रखें।
एलोवेरा को पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाएँ।
दोनों पौधों के बीच कम से कम 3-4 फीट की दूरी रखें।

5. आधुनिक गार्डनिंग ट्रेंड बनाम पारंपरिक वास्तु
आजकल की शहरी जीवनशैली में जगह की कमी के कारण लोग एक ही गमले में कई पौधे लगाने लगे हैं। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ऐसे गार्डन सेटअप ट्रेंड में हैं। हालांकि, पारंपरिक वास्तु मान्यताओं के अनुसार, हर पौधे की अलग दिशा और स्थान होना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का प्रभाव अधिकतम हो सके।

6. तुलसी और एलोवेरा को साथ लगाने से बचने के कारण
ऊर्जा असंतुलन: तुलसी अग्नि और सूर्य तत्व से जुड़ी है, जबकि एलोवेरा पृथ्वी और जल तत्व से जुड़ा है।
विकास में बाधा: अलग-अलग मिट्टी और पानी की जरूरत होने से एक पौधा तेजी से बढ़ सकता है, जबकि दूसरा कमजोर हो सकता है।
धार्मिक मान्यता: तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसके पास अशुद्ध वस्तु या पौधे नहीं रखने चाहिए।

7. अगर साथ लगाना ही हो तो क्या करें?
अगर आप डेकोरेशन या सीमित जगह के कारण इन्हें साथ लगाना चाहते हैं तो—
बड़े गमले का इस्तेमाल करें, ताकि जड़ों में दूरी बनी रहे।
तुलसी को धूप वाली ओर और एलोवेरा को हल्की छांव वाली ओर रखें।
पानी की मात्रा पौधों की जरूरत के अनुसार अलग-अलग दें।

;