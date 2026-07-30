/Home Temple Curtain Rules: रात के समय घर के मंदिर में पर्दा लगाना शुभ या अशुभ? जानें पर्दे से जुड़े जरूरी नियम

Ghar ke Mandir Ke Niyam: सनातन धर्म में पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं. इसी तरह घर के मंदिर को लेकर भी कई ऐसे धार्मिक और वास्तु नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि घर के मंदिर में सोते समय पर्दा लगाना सही है या गलत, इसके अलावा मंदिर में पर्दे लगाने से जुड़े वास्तु नियमों को भी जानेंगे.
शयन आरती के बाद घर के मंदिर में पर्दा डालने से सकारात्मक ऊर्जा सुरक्षित रहती है.
गृहस्थ जीवन की अन्य गतिविधियां करते समय मंदिर में पर्दा डाल दें तो मंदिर की मर्यादा और पवित्रता बनी रहती है.
हिंदू धर्म में घर के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान को परिवार का सदस्य माना गया है. जिस तरह घर के लोग रात के समय सोते हैं उसी तरह घर के भगवान भी को भी सुला दिया जाता है. इसके लिए नियम अनुसार रात्रि शयन आरती की जाती है और प्रभु को विश्राम कराया जाता है. अंत में मंदिर का पर्दा लगा दिया जाता है. रात के समय भगवान के मंदिर में पर्दा लगाना अति शुभ माना जाता है. ऐसा करने से हम भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव दिखाते हैं.
साफ रेशम या किसी कपड़े का पर्दा ही घर के मंदिर में लगाएं.
अगर नॉन-वेज बनता है तो ऐसे घर में परदा जरूर लगानाएं.
रात के समय मंदिर में पर्दा न लगा सकें तो कपाट बंद कर दें.
ऐसा भी कर सकते हैं कि भगवान के आगे एक हल्का साफ कपड़ा डाल दें.
सुबह बिना नहाए पर्दा न हटाएं.
सुबह पर्दा हटाते समय हल्की ताली या घंटी जरूर बजाएं.
घर के मंदिर के लिए जब भी पर्दा चुने रंगों का विशेष ध्यान रखें. मंदिरमें हमेशा पीला, हल्का लाल, क्रीम, केसरिया या नारंगी रंग का पर्दा ही लगाएं. काला, गहरा नीला या गहरा ग्रे कलर मंदिर के लिए वर्जित बताए गए हैं. ऐस पर्दे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए नियम और उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)