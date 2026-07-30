/Home Temple Curtain Rules: रात के समय घर के मंदिर में पर्दा लगाना शुभ या अशुभ? जानें पर्दे से जुड़े जरूरी नियम

हिंदू धर्म में घर के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान को परिवार का सदस्य माना गया है. जिस तरह घर के लोग रात के समय सोते हैं उसी तरह घर के भगवान भी को भी सुला दिया जाता है. इसके लिए नियम अनुसार रात्रि शयन आरती की जाती है और प्रभु को विश्राम कराया जाता है. अंत में मंदिर का पर्दा लगा दिया जाता है. रात के समय भगवान के मंदिर में पर्दा लगाना अति शुभ माना जाता है. ऐसा करने से हम भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव दिखाते हैं.