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Home Temple Curtain Rules: रात के समय घर के मंदिर में पर्दा लगाना शुभ या अशुभ? जानें पर्दे से जुड़े जरूरी नियम

Vastu tips for Home Temple: सोने से पहले क्या आप भी अपने घर के मंदिर का पर्दा गिरा देते हैं? अगर हां तो आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि ऐसा करना सही है या गलत, साथ ही ये भी जानेंगे कि मंदिर में पर्दा लगाने से जुड़े क्या नियम हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 30, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:22 PM IST
Home Temple Curtain Rules: रात के समय घर के मंदिर में पर्दा लगाना शुभ या अशुभ? जानें पर्दे से जुड़े जरूरी नियम
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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