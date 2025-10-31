Vastu Dosh Ke Upay: फिटकरी का एक टुकड़ा घर का वास्तु कर देगा चकाचक, इन टोटकों से मिट जाएंगे सारे रोग और दोष!

Vastu Dosh Ke Upay: घर या दुकान का वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए नहीं तो यही वास्तुदोष घर की अशांति और दुकान में हानि का कारक बन सकता है. काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं और बिना किसी वजह से धन की बर्बादी हो सकती है. ऐसे इस कड़ी में हम फिटकरी के उन कारगर और अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जिसको आजमाने से घर का वास्तु तो ठीक होगा ही साथ ही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होगा.

50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा

घर या दुकान से वास्तु दोष को दूर करने के लिए 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में बांध कर मेन गेट पर टांगें इससे घर या दुकान पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी और धन की आवक भी बनी रहेगी.

बाथरूम में फिटकरी

अगर आपको लगता है कि घर का वास्तु खराब हो गया है. कोई भी काम फलित नहीं हो पा रहा है और नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल गई है तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए अपने बाथरूम में फिटकरी से भरा एक कटोरा रख दें और इसके खत्म होने पर फिर से एक छोटा टुकड़ा रखें इससे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फिटकरी के पानी का उपाय

एक बाल्टी पानी लें और उसमें एक टुकरा फिटकरी का डालें और घर के साफ कोने में पूरी रात रख दें. अब सुबह सवेसे किसी के जागने से पहले पूरे घर में इसी पानी से पोंछा लगाएं. घर की सभी नकारात्मकता का नाश हो जाएगा और घर की दिक्कतें दूर होने लगेंगी.

फिटकरी के पाउडर का उपाय

फिटकरी का पाउडर ले और घर के एक एक कोने में इसे छिड़क दें. इससे घर का वास्तु दोष तो दूर होगा ही, इसके साथ ही घर कोई भी नकारात्मकता नहीं टिकेगी.

फिटकरी के टुकड़े का उपाय

एक काले कपड़े में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर बांधे और इसे घर के मेन गेट में इस तरह से बांधे कि कोई से देख न पाएं. इससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा और वास्तु भी ठीक रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shaligram Ji Ki Aarti: शालिग्राम भगवान की आरती, शालिग्राम सुनो विनती मेरी...

और पढ़ें- Surya Gochar 2025: गुरु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, ये 3 राशि के लोग बनेंगे महाधनवान, करियर के पीक पर होंगे जातक!