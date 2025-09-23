Vastu Tips: इंटरव्यू में होंगे पास, असफलता छू भी नहीं पाएगी, ये वास्तु उपाय बदल देंगे आपका करियर!

Vastu Tips For Job Interview: नौकरी पाने के लिए लगो एक के बाद एक इंटरव्यू देते हैं लेकिन लगतार असफलता हाथ लगती है. मेहनत, पढ़ाई और तैयारी के बाद भी नौकरी हासिल करने से बार बार चूक रहे हैं तो आपको कुछ उपाय करने चाहिए. कुछ ऐसे वास्तु उपाय जिसको करने से सफलता आपके कदमों में हो और आपका करियर आसमान की ऊंचाई चूने लगे. आइए इन्हीं वास्तु उपायों को जानें.

इंटरव्यू से जुड़े वास्तु टिप्स

इंटरव्यू पर जाने के लिए हल्के पीले या क्रीम कलर के कपड़े पहनना शुभ फल देगा. इसमें आप शालीन और आकर्षक भाव के साथ दिखेंगे.

इंटरव्यू पर जाने से पहले जेब में तुलसी के पांच सूखे पत्ते रख लें या काले तिल रखें. नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी.

इंटरव्यू के लिए घर से निकलने से पहले शगुन के रूप में दही और गुड़ खाएं. शुभ के सभी रास्ते खुलेंगे और आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी.

इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलते समय भगवान को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें. करियर में उछाल आ सकता है.

इंटरव्यू से पहले कुछ तैयारी कर लें. मन में नकारात्मक सोच न लाएं. डर की भावना न रखें. आत्मविश्वास को कम न होने दें.

इंटरव्यू से जुड़े दिशा का ध्यान रखें.

उत्तर-पूर्व दिशा ज्ञान बुद्धि के साथ ही सकारात्मकता के संचार की दिशा मानी जाती है ऐसे में इंटरव्यू के दिन सुबह स्नान करें और उत्तर पूर्व दिशा में मुख कर एक दीया घी या सरसों तेल का जलाएं. दीपक जलाते समय मन में सफलता प्राप्ति की कामना करें.

बुद्धि के भगवान श्री गणेश जी की पूजा

इंटरव्यू या परीक्षा देने जाने से पहले अगर बुद्धि के दाता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें तो इसके लाभ दिख सकते हैं. गणेश भगवान की कृपा से नौकरी पाने की मनोकामना पूर्ण हो सकती है. करते हैं. इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हो सकती है.

