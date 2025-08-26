Vastu Tips: कैंची का गलत इस्तेमाल बना सकता है घर को क्लेश और कर्ज का अड्डा, बचना है तो इन बातों को गांठ बांध लें!
Vastu Tips: कैंची का गलत इस्तेमाल बना सकता है घर को क्लेश और कर्ज का अड्डा, बचना है तो इन बातों को गांठ बांध लें!

Scissor Vastu Tips: कैंची का गलत इस्तेमाल सचमुच घर को क्लेश और कर्ज का अड्डा बना सकता है। वहीं, यदि आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें और आवश्यक सावधानियां बरतें, तो यह आपके घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करेगी।

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:59 PM IST
Kainchi Vastu Tips In Hindi: हमारे घर की छोटी-छोटी आदतें और वस्तुएं भी जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। भारतीय परंपरा और वास्तु शास्त्र में हर वस्तु का एक महत्व माना गया है। इन्हीं में से एक है – कैंची। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैंची का उपयोग तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में हम इससे जुड़ी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मान्यताओं के अनुसार, कैंची का गलत इस्तेमाल घर की खुशहाली को प्रभावित कर सकता है और क्लेश, कलह तथा कर्ज जैसी परेशानियां बढ़ा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख-शांति और बरकत बनी रहे, तो कैंची से जुड़ी इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि कौन-सी गलतियां आपके घर की खुशहाली छीन सकती हैं।

1. कैंची को खुला छोड़ना
कई लोग काम के बाद कैंची को बंद करने की बजाय खुला ही छोड़ देते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। मान्यता है कि खुली कैंची घर में झगड़े और मतभेद को बढ़ावा देती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच अनावश्यक बहस और तनाव पैदा कर सकती है। कैंची का हमेशा बंद करके रखना शुभ माना जाता है क्योंकि यह रिश्तों में सामंजस्य और शांति बनाए रखने में मदद करता है।

2. टूटी या जंग लगी कैंची का इस्तेमाल
कभी-कभी लोग टूटी या जंग लगी कैंची का भी उपयोग करते रहते हैं। यह न केवल असुविधाजनक है बल्कि वास्तु के अनुसार भी अशुभ है। टूटी हुई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में गरीबी, कर्ज और अशांति का कारण बन सकती हैं। यदि आपके घर में ऐसी कैंची रखी हुई है, तो उसे तुरंत हटा दें और नई कैंची का उपयोग करें।

Add Zee News as a Preferred Source

3. कैंची को घर में किसी भी स्थान पर रखना
बहुत से लोग कैंची को जहां जगह मिलती है वहीं रख देते हैं – कभी रसोई में, कभी पूजा घर के पास या कभी बच्चों के कमरे में। ऐसा करना ठीक नहीं है। वास्तु के अनुसार, कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। इन्हें हमेशा किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और विशेष रूप से पूजा स्थल या भोजन क्षेत्र से दूर रखें।

4. रात में कैंची का इस्तेमाल
रात के समय कैंची का उपयोग करना अशुभ माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, रात में कैंची चलाना घर की शांति और सुख को प्रभावित करता है। यह झगड़े, विवाद और अनचाही समस्याओं को बढ़ावा देता है। इसलिए कोशिश करें कि रात को कैंची का इस्तेमाल न करें।

5. कैंची का दूसरों को उधार देना
अक्सर लोग कैंची पड़ोसियों या किसी परिचित को उधार दे देते हैं। लेकिन मान्यता है कि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। कैंची को उधार देने से घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। अगर देना ही पड़े तो किसी वस्तु के बदले में दें ताकि उसका प्रभाव कम हो सके।

6. कैंची से खेलने की आदत
कई बार बच्चे कैंची को खिलौने की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। यह न केवल खतरनाक है बल्कि अशुभ भी माना जाता है। कैंची को खिलौने की तरह इस्तेमाल करने से घर में क्लेश और अशांति का माहौल बनता है। इसे हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें और बच्चों को इसके उपयोग से दूर रखें।

कैंची से जुड़े कुछ शुभ उपाय
कैंची को हमेशा बंद करके रखें – इससे घर में शांति और आपसी प्रेम बना रहता है।
नई कैंची का प्रयोग करें – जंग लगी या टूटी हुई कैंची का तुरंत त्याग करें।
कैंची को रसोई या पूजा घर में न रखें – इसे हमेशा ड्रॉअर या अलमारी में सुरक्षित रखें।
शुक्रवार को नई कैंची घर लाना शुभ माना जाता है – इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
कैंची का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों में करें – इसे बेवजह चलाना या खेल-खेल में इस्तेमाल करना नकारात्मक असर डालता है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण
अगर धार्मिक मान्यताओं को अलग रखें, तो भी कैंची को सही तरीके से इस्तेमाल न करने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। टूटी या जंग लगी कैंची से काम करना असुरक्षित होता है और चोट लगने का खतरा रहता है। कैंची को यहां-वहां खुला छोड़ना बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। वहीं, हर वस्तु का व्यवस्थित ढंग से रखा जाना घर के माहौल को अनुशासित और सुखद बनाता है।

निष्कर्ष
कैंची हमारे दैनिक जीवन का एक छोटा-सा हिस्सा है, लेकिन इससे जुड़ी आदतें घर की ऊर्जा और वातावरण को प्रभावित करती हैं। यदि आप अनजाने में भी कैंची से जुड़ी इन गलतियों को कर रहे हैं, तो उन्हें तुरंत सुधारें।

