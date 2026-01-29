Advertisement
Vastu Tips: परीक्षा में अच्छे परिणाम चाहिए तो इन वास्तु उपाय को आजमाकर देखें, बच्चे की बढ़ेगी एकाग्रता और पढ़ने की इच्छा!

Vastu Tips: परीक्षा में अच्छे परिणाम चाहिए तो इन वास्तु उपाय को आजमाकर देखें, बच्चे की बढ़ेगी एकाग्रता और पढ़ने की इच्छा!

Study Table As Per Vastu: परीक्षा में अच्छे परिणाम आ सके इसके लिए बच्चों का कड़ी मेहनत करना सबसे जरूरी है. हालांकि कुछ वास्तु उपाय कर बच्चों की पढ़ाई में आ रही छोटी छोटी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:35 PM IST
Vastu Tips For Kids Study
Vastu Tips For Kids Study

Vastu Tips For Kids Study: परीक्षा आने वाली हो या बच्चे को पढ़ाई में मन न लग रहा हो, बच्चे में एकाग्रता की कमी हो तो कुछ विशेष उपायों को करने से इन परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है. कुछ ऐसे वास्तु उपाय जिनके परिणाम जल्द ही देखने को मिल सकें और जिसे अपनाकर बच्चे की पढ़ाई में बेहतरी लाई जा सके. हालांकि अच्छे परिणाम लाने के लिए बच्चे का मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन इसके साथ ही कुछ उपाय करके बुद्धि तेज करने से लेकर एकाग्रता बढ़ाने में बच्चे की मदद की जा सकती है. आइए जानें वे वास्तु उपाय कौन से हैं जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं. 

स्टडी रूम की दीवारों का रंग
बच्चों के स्टडी रूम का वातावरण सकारात्मक होना बेहद जरूरी है। नेगेटिविटी होने से बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं और उनका मन विचलित रहता है। ऐसे में वास्तु की मानें तो स्टडी रूम में ग्रीन कलर का पेंट होना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो इसकी जगह आप हरे तोते की कोई सकारात्मक तस्वीर अपने रूम में लगा सकते हैं। हरे रंग को बुध ग्रह से संबंधित माना गया है जो बुद्धि, वाणी, स्मरण शक्ति, विवेक और ज्ञान का कारक है। ऐसे में हरे रंग का प्रयोग घर में रखने से विद्यार्थी को लाभ मिल सकता है।

सही दिशा में हो स्टडी टेबल
वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चा जिस स्टडी टेबल पर पढ़ाई करता है और अपनी किताबें व पढ़ाई का सामान रखता है उस टेबल का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है. मान्यताओं के अनुसार ईशान कोण, पूर्व या उत्तर दिशा स्टोडी टेबल रखने के लिए सही दिशा मनी जाती है. बुक्स के रैक को पश्चिम या दक्षिण दिशा की रखें, टेबल या रैक को दीवार से चिपकाकर न रखें. वास्तु दोष नहीं लगेगा और पढ़ने में मन लगेगा.

स्टडी टेबल पर जरूर करें ये काम
छात्रों के स्टडी टेबल पर गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखें या मां सरस्वती की प्रतिमा भी रख सकते हैं. ग्लोब या तांबे का पिरामिड भी टेबल पर सजावट के तौर पर रख सकते हैं, इससे बच्चे की पढ़ाई से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और वातावरण में सकारात्मकता आएगी. पढ़ाई में मन लगाने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने का यह कारगर उपाय हो सकता है.

मोर पंख का उपाय करें
एकाग्रता को बढ़ाने के लिए पढ़ते समय बच्चे के स्टडी टेबल पर एक मोर पंख रख दें. बुक में भी मोर पंख रखा जा सकता है. इससे बुध ग्रह मजबूत होगा और इसके सकारात्मक प्रभाव से बच्चे की एकाग्रता और याद रखने की क्षमता बढ़ेगी. 

पढ़ाई वाले कमरे की साफ सफाई
जिस रूम में बच्चा पढ़ाई करता है, उस रूम को हमेशा साफ रखें और सामानों को सही जगह पर ही रखें. इससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. कमरे में पॉजिटिविटी लाने के लिए गुलाब या चंदन की धूपबत्ती जलाने का उपाय भी बहुत कारगर है.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

