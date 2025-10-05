Advertisement
Vastu Tips: रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है पैसा तो अपनाएं ये वस्तु टिप्स, तिजोरी में धन बटोरते बटोरते थक जाएंगे!

Vastu Tips For Money In Hindi: अगर आप खूब पैसा कमाते हैं लेकिन कभी भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है या पैसों की तंगी बनी रहती है तो आपको कुछ वास्तु उपाय अपनाने चाहिए जो आपके धन को बचाने में मदद कर सकते हैं आइए इन उपायों को जानें.

Oct 05, 2025, 10:47 PM IST
Vastu Tips For Money
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में इस बात पर विशेष रूप से गौर किया गया है कि किन वस्तु टिप्स या वस्तु उपायों को अपनाया जाए जिससे पैसों की तंगी दूर हो सके और किसी भी तरह का वस्तु दोष घर में लगे. आज की इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर किन वस्तु टिप्स का ध्यान रख कर पैसों की की तंगी को दूर किया जा सकता है. अगर बहुत कमाने के बाद भी आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं तो आपको भी इन वस्तु उपायों और टिप्स को जान लेना चाहिए.

इन बातों का भी रखें ध्यान
मकड़ी के जाले को हटाएं
ध्यान दें कि कहीं आपके घर या दुकान जाले तो नहीं लगे है क्योंकि मकड़ी के ये जाले धन की आवक को रोकते हैं. ऐसे में इन्हें बिना देरी साफ करें. इस वास्तु टिप्स के परिणाम जल्द दिखेंगे.

दीवार से बेवजह निशान को हटाएं
इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कहीं आपके घर या दुकान की दीवार पर बेवजह के निशान तो नहीं लगे हैं. अगर लगे हैं तो इनको तुरंत साफ कर दें. आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगी.

पौधों से सूखी पत्तियां हटाएं
इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कहीं घर या दुकान में लगाए गए पौधों से सूखी पत्तियां गिरकर बिखरी तो नहीं है, इसको तुरंत साफ करें. इस एक उपाय से घर की तिजोरी भरी रहेगी. 

चमगादड़ों को दूर करें
आर्थिक समस्याओं को दूर करने और हाथ में पैसा रोकने के लिए चेक करें कि आपके घर या दुकान में या पास की जगहों पर चमगादड़ तो नहीं फैले हुए हैं. घर या दुकान के पास चमगादड़ों के झुंड का घूमना आपके खर्चों को बढ़ा सकता है. इस समस्या को दूर करें. 

  • घर में बे वजह पानी का लीकेज हो रहा हो तो उसे ठीक करें. जिस घर में बिना कारण पानी बहता रहता है उस घर की आर्थिक स्थिति खराब रहती है और लगातार धन हानि होती है.

  • इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपकी रसोई घर में रात के समय जूठे बर्तन न रखे जाएं. ऐसे घर से धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और लाखों कमाई के बाद भी हाथ में पैसा नहीं टिकता. इन वास्तु उपायों और टिप्स को ध्यान में रखकर धन हानि से बच सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;