Vastu Tips For Money: पैसे गिनते समय आप तो नहीं करते हैं ये गलतियां? रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी; परिवार हो सकता है कंगाल

What not to do while counting notes: आप अमीर रहेंगे या गरीब. यह काफी कुछ आपकी मेहनत और किस्मत पर भी निर्भर करता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक नोट गिनने का गलत तरीका भी आपको कंगाल बना सकता है.