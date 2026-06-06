/Vastu Tips: समृद्धि की जगह वास्तु दोष पैदा करते हैं 5 पौधे, घर में लगाने से पहले जरूर करें विचार

Plants not Plant in Home: पेड़-पौधे न सिर्फ शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मददगार होते हैं. इसलिए, जब कभी भी घर में पेड़-पौधे लगाए जाते हैं, तो उसके संबंधित वास्तु नियमों पर विचार किया जाता है. ऐसा ना करने पर पॉजीटिव एनर्जी की जगह वास्तु दोष उत्पन्न होता है. ऐसे में अगर आप भी घर में सुख-समृद्धि चाहते, तो पेड़-पौधों से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का खास ख्याल रखना होगा. आइए, जानते हैं कि घर में कि किन 5 पौधों को लगाने से बचना चाहिए.