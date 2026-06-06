/Vastu Tips: समृद्धि की जगह वास्तु दोष पैदा करते हैं 5 पौधे, घर में लगाने से पहले जरूर करें विचार

Plants not Plant in Home: पेड़-पौधे न सिर्फ शुद्ध हवा देते हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी मददगार होते हैं. इसलिए, जब कभी भी घर में पेड़-पौधे लगाए जाते हैं, तो उसके संबंधित वास्तु नियमों पर विचार किया जाता है. ऐसा ना करने पर पॉजीटिव एनर्जी की जगह वास्तु दोष उत्पन्न होता है. ऐसे में अगर आप भी घर में सुख-समृद्धि चाहते, तो पेड़-पौधों से जुड़े कुछ वास्तु नियमों का खास ख्याल रखना होगा. आइए, जानते हैं कि घर में कि किन 5 पौधों को लगाने से बचना चाहिए.
रुई का पौधा- वास्तु शास्त्र के अनुसार, इस पौधे को किसी भी सूरत में घर में नहीं लगाना चाहिए. इस बारे में वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि इसके तने से सफेद तरल पदार्थ निकलता है, जो वास्तु के नजरिए से अच्छा नहीं है.
बेल वाले पौधे- वैसे पौधे जो लत्तीनुमा होते हैं, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए. ऐसे पौधे घर की तरक्की को रोक कर रखते हैं. इसके अलावा ये घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं. इसलिए बेल वाले पौधों को घर में लगाने से बचना चाहिए.
काई उगाने वाले पौधे- कुछ पौधे शैवाल जैसे होते हैं. इन पौधों को काई उगाने वाला पौधा भी कहा जाता है. इसलिए, उन पौधों को घर में चाहकर भी नहीं लगाना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये पौधे बरकत में आड़े आते हैं.
सूखे पौधे- घर में कभी उन पौधों को नहीं रखना चाहिए, जो सूख गए हैं. सूखे हुए पौधों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है. इसलिए अगर पौधे अगर सूख जाएं, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में ऐसे पौधों को लगाने से बचना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पौधे वास्तु के नजरिए से अच्छे नहीं माने गए हैं. इस पौधों को घर में लगाने से धन और सेहत से जुड़ी दिक्कतें आने लगती हैं. परिवार के सदस्यों आर्थिक तरक्की रुक जाती है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)