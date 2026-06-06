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Vastu Tips: समृद्धि की जगह वास्तु दोष पैदा करते हैं 5 पौधे, घर में लगाने से पहले जरूर करें विचार

5 Unlucky Plants According to Vastu: वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को बरकत के लिए अच्छा नहीं माना गया है. ये पौधे ना सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर डालते हैं.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:05 PM IST
Vastu Tips: समृद्धि की जगह वास्तु दोष पैदा करते हैं 5 पौधे, घर में लगाने से पहले जरूर करें विचार

About the Author

Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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